Заради горивата и кризата в Близкия изток: Депутатите се събират спешно

Парламентът ще изслуша на извънредно заседание днес от 13:00 часа служебния министър на финансите Георги Клисурски, директора на Агенция "Митници" Георги Димов, председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" Асен Асенов и особения търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" Румен Спецов във връзка с доставката на горива.

Заседанието е свикано от председателя на Народното събрание Рая Назарян, се съобщава на интернет страницата на парламента.

ОЩЕ: Анализатор прогнозира кога ще усетим поскъпването на петрола заради войната в Иран

Искането е на парламентарната група ДПС - Ново начало и е внесено в петък миналата седмица. В него депутатите настояват компетентните органи да дадат информация за готовността на държавата да осигури необходимите количества горива за нуждите на населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток, както и какви мерки предвижда правителството за справяне с ценовия шок, предизвикан от тази криза.

В мотивите вносителите на искането за изслушване посочват, че около 20% от световните доставки на суров нефт и продукти от нефт, както и около 20% от световните доставки на втечнен природен газ (LNG) логистично се транспортират през Ормузкия проток. Цените на суровия нефт и LNG бързо се покачват, като тенденцията е трудно да бъде прогнозирана към този момент.

ОЩЕ: Гюров за горивата: Няма да допуснем да има изкуствена паника сред гражданите

Преди дни служебният премиер Андрей Гюров каза, че България получава нефт и горива от дестинации, които към този момент не са засегнати от бойните действия. "Няма прекъснати доставки към страната. Има достатъчни запаси от горива в държавния резерв, а собствениците на бензиностанции също потвърждават, че имат наличности и че пазарът е спокоен", допълни Гюров.