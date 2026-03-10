Българските F-16 на учение. МО: Не е свързано с войната в Иран

Български многоцелеви изтребители F-16 проведоха учебно-тренировъчни полети на летище „Васил Левски“ в София днес, 10 март. Това съобщиха от министерството на отбраната.

Целта на полетите бе подготовка на летателния състав за изпълнение на задачи със заход за кацане на цивилни летища от територията на Република България. В рамките на деня екипажите осъществиха планова летателна дейност с ниско прелитане по единично и в двойка над гражданското летище в столицата.

Полетите са изцяло за нуждите на българските Военновъздушни сили и не са свързани със събитията в близкия Изток, уверяват от министерството.

Припомняме, че на летище “Васил Левски“ от близо три седмици има военни самолети на САЩ. Веднага след медийни публикации военното министерство обясни, това наистина са самолети на ВВС на САЩ и че разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса. Личният състав е за обслужване на самолетите.

Преди дни служебният премиер Андрей Гюров увери по време на парламентарен контрол, че е възложил на военния министър Атанас Запрянов да изготви анализ дали американските самолети, разположени на столичното летище, могат да бъдат преместени от гражданския аеропорт, като им бъде осигурена необходимата логистична подкрепа.

