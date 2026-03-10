Скандал около машините: Човек на Пеевски с обвинения, Божанов видя нов "Костинброд" (ВИДЕО)

Централната избирателна комисия изтегли на случаен принцип номерата на десет машини за гласуване, които ще бъдат предоставени на Министерството на електронното управление за проверка в рамките на процедурата по удостоверяване на съответствието преди парламентарните избори на 19 април.

По време на публичното теглене заместник-председателят на "ДПС-Ново начало" Станислав Анастасов отправи остри обвинения, че машините могат да бъдат използвани за манипулиране на вота. Той заяви, че процесът по проверката няма общо с начина, по който според партията се извършват манипулации.

"За съжаление този процес няма нищо общо с процеса, по който машините на „Смартматик“ се използват за манипулиране на изборите. Това се случва на съвсем друг етап и ние от ДПС-Ново начало ще го разкрием преди изборите", заяви Анастасов. Още: "Купуване на гласове, клиентелски мрежи и дезинформация": Международен доклад за изборите у нас

Той се обърна и към служебния министър на електронното управление, като предварително се извини на служителите, които по думите му "съвестно си вършат работата".

"Искам да благодаря на министъра и предварително да се извиня на всички онези служители, които съвестно си вършат работата", каза той.

Анастасов твърди още, че Стоил Цицелков е неформален съветник на компанията "Смартматик".

"Това, което трябва да знаете, е че Цицелков - Стоил Цицелков - е неформален съветник на „Смартматик“. Той представя и продава техните машини, включително пред нас го е правил. В момента, за съжаление, господин министър, Вие сте част от сценария „избори с наше МВР“ и „наши машини“ и „ала-бала“ с машините", заяви той. Още: Асен Василев: Ако беше наше МВР, вътрешният министър щеше да е Бойко Рашков

По думите му от "ДПС-Ново начало" ще извадят информация по темата малко преди изборите и ще сезират международни партньори и наблюдателски организации.

"Ние няма да допуснем това. Ще извадим цялата информация как го правите малко преди изборите. Ще сезираме европейските ни партньори, както и всички организации, които наблюдават избори", каза още Анастасов.

"Костинброд"

Коментар по темата направи и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, който определи изявленията като опит за създаване на скандал около машинното гласуване.

"Това е формална стъпка, но този път тя беше използвана от „ДПС-Ново начало“, за да взриви процеса", написа той в социалните мрежи.

Според него партията на Делян Пеевски се опитва да създаде напрежение около машинното гласуване.

"Явно смятат да правят нов костинбродски скандал или нов саботаж като на местните избори през 2023 г. Явно искат всичко да е на хартия. Няма да стане. Да не си и помислят да опорочават изборите с ченгеджийски номера", заяви Божанов.