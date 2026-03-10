Йордан Иванов за казуса с главния прокурор: Не може справедливостта да бъде държана като заложник

След извънредното заседание на парламента темата за горивата и държавните резерви беше във фокуса на политическите коментари. Депутатът от ПП–ДБ Йордан Иванов увери в предаването "Лице в лице" по bTV, че няма основания за притеснение относно наличностите, но предупреди за риск от спекула и настоя за конкретни мерки от страна на държавата. „Българските граждани трябва да са спокойни – има запаси достатъчно за 90-дневен период и няма никаква причина в момента за паника“, заяви Иванов. По думите му обаче повишаването на цените на горивата вече се усеща и изисква реакция от институциите.

„Цените се повишават и тук са нашите три искания. На първо място регулаторите и изпълнителната власт трябва да сторят всичко необходимо, за да няма спекула“, посочи той. Втората мярка, която ПП–ДБ предлагат, е компенсационен механизъм за гражданите. „Искаме да се въведе компенсационен механизъм за българските граждани и да се намали ДДС на горивата, защото с повишението приходите в бюджета ще набъбнат значително“, обясни Иванов.

По думите му държавата не бива да печели от кризата: „Държавата не трябва да се ползва от тази криза и от това, че цените вървят нагоре.“ Третото искане на партията е свързано с поведението на пазара след отшумяване на кризата.

„Прави впечатление, че в момента, в който горивото се качи на борсата, на следващия ден се променя цената на колонките. Ние настояваме, когато цената на петрола се върне на нормалните си нива, със същата скорост цените да се върнат и на бензиностанциите“, заяви той. Според него липсата на такъв механизъм показва проблем в контрола. „В противен случай това означава, че държавата и регулаторните органи не си вършат работата“, добави Иванов.

За удължителния бюджет

Депутатът коментира и напрежението около свикването на парламентарната комисия по бюджет и финанси. „Удължителният бюджет по същество означава да продължим действието на стария бюджет, за да може държавата да извършва плащания. Без него не може“, подчерта той. Иванов определи забавянето като политически саботаж: „Да не се свика финансовата комисия, за да се приеме удължителният бюджет, е чист саботаж.“

В разговора той защити и действията на служебното правителство по смяна на ръководители на институции. „Надявам се действията на служебния кабинет да са насочени към спиране на механизмите за купуване на гласове и контролирания вот“, каза Иванов. Той подчерта, че МВР разполага с достатъчно инструменти за противодействие на изборните нарушения. „Ако МВР иска да разкрие случаи на купуване на гласове, има целия инструментариум да го направи“, посочи депутатът.

Казуса с главния прокурор

Иванов коментира и въпросите около разследванията за корупция, за прокуратурата и случая „Осемте джуджета“ „Истината единствено може да оздрави институциите. Каквото и да излезе, ние се нуждаем от цялата истина“, заяви той. По думите му ключовият проблем е липсата на избран главен прокурор. „Не може справедливостта да бъде държана като заложник. Трябва да бъде избран главен прокурор и законът да се спазва“, каза Иванов.

На въпрос за социологическите проучвания и политическата конкуренция Иванов подчерта европейската ориентация на коалицията. „Продължаваме промяната – Демократична България е единствената политическа сила, която ясно и неприкрито гледа към Европа“, заяви той. Според него България трябва да бъде активна част от европейските процеси. „Европа повишава скоростта си и България трябва да бъде в локомотива, а не във вагона на колебаещите се“, добави депутатът.