ГЕРБ виждат фалстарт на служебния кабинет заради Цицелков (ВИДЕО)

"Това правителство започва с фалстарт с човека, който е посочен за вицепремиер, който отговаря за честни избори. Този човек, с тази биография по-скоро не създава впечатление за това, че ще търси вариант за честни избори", заяви заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ - СДС Деница Сачева пред медиите в парламента във връзка със служебния вицепремиер по честни избори в лицето на Стоил Цицелков, за когото от ИТН изнесоха информация, че е бил задържан.

"Бяха изнесени факти и днес от трибуната. Когато си поставяш морала за толкова висока летва, най-първите изисквания трябва да бъдат към самия теб", добави още Сачева. ОЩЕ: "Не обещаваме чудеса и исторически завои": Кабинетът Гюров се закле пред парламента и президента (СНИМКИ и ВИДЕО)

ГЕРБ смята и Йотова за отговорна

ГЕРБ смятат, че Йотова е отговорна за състава на служебния кабинет.

"По отношение на премиера сме съгласни, че изборът беше ограничен, но по отношени на състава не бихме се съгласили, че г-жа Йотова не носи отговорност", каза още Сачева.

Гюров не може да разчита на парламента

Сачева коментира и дали служебният премиер може да разчита на парламента за избор на нов главен прокурор. В тази връзка тя обърна внимание, че по време на клетвата част от парламентарните групи не са присъствали.

"Да се търси сътрудничество от страна на политическите партии в парламнета е доста невъзможно. Така, както служебният кабинет трябва да бъде равно отдалечен от всички партии, по същия начин смятам, че парламентът равно ще се отдалечи от служебното правителство", добави още Сачева. ОЩЕ: Депутатите на Пеевски напуснаха залата, докато кабинетът "Гюров" се кълне (СНИМКА)