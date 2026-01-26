Спорт:

"Не съм и няма да бъда предател": Кирил Петков отрече, че ще прави нов политически проект

Явно никой не очаква политик да държи на думата си. Голяма „новина“ се оказа днес, че няма да съм в листите на „Продължаваме промяната“. Когато преди шест месеца подадох оставка и заявих, че няма да бъда в парламента, не го направих като политически „трик“, а като ясна позиция и поета политическа отговорност, която поех тогава. Не съм политик, който се върти около думите и принципите си. Никога не съм бил такъв и никога няма да бъда. Това написа на профила си във Facebook бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков.

„Другото безумие, което прочетох днес, е че щяло да има нов политически проект. Не съм и няма да бъда предател на партията, която съм създал. Аз съм член на Националния съвет на „Продължаваме промяната“ и ще продължа да помагам на партията, без да съм в листи или под медийните прожектори. Това е моят отбор! Когато каузата е мисия, а не политическа кариера или стратегия за лично оцеляване, начините за подкрепа са много - и понякога дори по-ефективни от парламентарната скамейка“, категоричен е Кирил Петков.

Той цитира и думите на Лена Бориславова, че всички те ще продължат да работят за каузата България - и чрез личните си проекти, които имат обществен смисъл, за да допринасят за промяната.

Припомняме, че по-рано днес акад. Николай Денков обяви, че Кирил Петков няма да участва в листите на предсрочните парламентарни избори, които почти сигурно ще се проведат през април. По-рано Лена Бориславова обяви, че също няма да е кандидат за депутат. Други знакови лица – Явор Божанков и Даниел Лорер, също няма да са в листите, след като Националния съвет на партията реши именно така.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
