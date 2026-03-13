Пеевски за Съвета за мир на Тръмп: Соросното правителство се е развълнувало

Санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски нападна "Продължаваме промяната - Демократична България" след решението на Народното събрание, с което парламентът задължи служебното правителство да подготви закон за ратифициране на присъединяването на България към Съвета за мир - спорната инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп.

В кулоарите на парламента Пеевски заяви, че реакцията на ПП-ДБ по темата показва двойни стандарти в отношението им към САЩ. Още: Кабинетът ще сезира КС за Съвета за мир на Тръмп: "Политици търгуват националните интереси" срещу позицията си в "Магнитски"

"ПП-ДБ обичат САЩ на Сорос"

"ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато Америка е на Сорос. Чухте ги ясно как громят Америка и президента на Америка", каза той пред журналисти.

По думите му служебното правителство също е реагирало остро на решението на парламента. "Видях вече, че соросното правителство се е развълнувало. Явно ще ги шляпка Сорос и синът му. Накарал им се е вече", добави Пеевски.

Той определи поведението на опонентите на предложението като "жалка гледка" и заяви, че е удовлетворен от приетото от Народното събрание решение. "Много съм доволен от решението на парламента", посочи лидерът на "ДПС - Ново начало".

Коментарът му дойде след като депутатите приеха решение, с което възлагат на правителството на Андрей Гюров да подготви проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир. Още: Атлантизъм та дрънка: Пеевски ни тика при Тръмп, докато ЕС отчита, че той отслабва Европа

Служебният премиер вече заяви, че кабинетът обмисля да сезира Конституционния съд, тъй като според него парламентът няма правомощия да задължава служебно правителство да предприема подобни действия.