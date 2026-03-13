"Тръмп не знае кой е Пеевски, знае кой съм аз" (ВИДЕО)

Решението на ГЕРБ да подкрепи ускорена ратификация на присъединяването на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп предизвика нови обяснения от лидера на партията Бойко Борисов. Той се опита да представи позицията на партията си като неизбежна стъпка, след като инициативата вече е била поставена на масата.

Според Борисов отказ от подкрепа би изглеждал като дистанциране от бившия премиер Росен Желязков, който подписа присъединяването на страната към международната инициатива. "Ако не го подкрепим, все едно не подкрепяме Желязков, който го е подписал", коментира лидерът на ГЕРБ.

Така партията му подкрепи предложението, въпреки че само преди седмици Борисов говореше в различен тон по темата. Тогава той обясняваше, че процедурата по ратификация е била отложена, след като Делян Пеевски публично е настоял тя да бъде придвижена от правителството. В началото на февруари Борисов дори посочи, че именно поради тази намеса темата е била изтеглена от дневния ред.

Сега обаче лидерът на ГЕРБ омаловажи и твърденията на опозицията, че инициативата около Съвета за мир се използва от Пеевски като инструмент за политическо влияние.

"Надали Тръмп знае кой е Пеевски, той знае кой е Бойко Борисов, защото сме седели на камината и с часове сме си говорили. Той знае кой е Николай Младенов, знае кои сме ние, затова имаме българин начело и трябва да го подкрепяме", каза той.

Представители на "Продължаваме промяната - Демократична България" твърдят, че лидерът на "ДПС - Ново начало" се опитва да изгради образ на ключов двигател на българското участие в инициативата, за да подобри позициите си пред американската администрация и евентуално да излезе от санкционния списък "Магнитски".

Борисов обаче отхвърли подобни интерпретации и подчерта собствените си контакти с американския президент. По думите му Доналд Тръмп е добре запознат с него и с българските представители, които работят по международни инициативи.