“Резилът е за цялата нация“: Радан Кънев за решението на НС за Съвета за мир

Евродепутатът от ДСБ/ЕНП Радан Кънев коментира решението на Народното събрание да задължи служебното правителство на Андрей Гюров да внесе проект на закон за ратифициране на присъединяването на България към Съвета за мир – спорната международна инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп. Днес то бе прието с гласовете на ГЕРБ-СДС, ДПС - Ново начало и ИТН. Ето какво написа Радан Кънев във Фейсбук:

Току-що Народното събрание гласува решение да задължи Министерски съвет да внесе … в Народното събрание законопроект за ратификация на т.нар. Устав на т.нар. Съвет за мир на г-н Тръмп.

(По-точно гласуваха ГЕРБ, ДС-Ново начало и ИТН. Но резилът е за цялата нация.)

САЩ не са страна по “устава“

Това е правен и политически абсурд - най-малкото защото решението е формулирано “по инициатива на САЩ”. А такава инициатива няма и не може да има - защото САЩ не са ратифицирали и съответно не са страна по този “устав”.

И още повече - защото на НС и на обществото не е представен превод на български език на този срамен за всеки българин “устав”. Което предполага и че голяма част от гласувалите хабер си нямат какво точно са гласували.

Снимка Getty Images

Разбира се, това “решение” няма никаква правна стойност. Но то има значителни - и изцяло негативни - политически последици за България. То затваря, не, затръшва пред нас вратите на “първата скорост” в Европа, на Европейския отбранителен съюз, вероятно и на плана на г-н Макрон за разширяване на френския “ядрен чадър”.

Няма вече илюзии, че сме в една лодка с ГЕРБ и ДПС -Ново начало

Има и една добра новина - това гласуване изпари всички илюзии, че проевропейските демократи в България, реформаторската десница в България, сме в една идеологическа или геополитическа лодка с ГЕРБ или с ДС-Ново начало. По какъв начин ГЕРБ ще обяснят гласуването си в ЕНП е техен проблем. Но ще се постарая да разбера - защото това гласуване ангажира и цялата ЕНП, и по-важно - всички българи…

Припомняме, че България се озова в т. нар. Борд за мир на Тръмп с подписа на премиера в оставка Росен Желязков без това да бъде обсъдено в парламента и без ратификация от НС, както изисква българското законодателство.

Припомняме също така, че днес външният министър Надежда Нейнски обясни какви резерви към инициативата на Тръмп имат европейските ни партньори и съобщи, че правителството ще сезира Конституционния съд, ако парламентът одобри решение за Съвета за мир.

