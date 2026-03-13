Дебатът за Съвета за мир приспа Любен Дилов-син

Кратка дрямка в пленарната зала се оказа един от най-запомнящите се моменти по време на парламентарен дебат за външната политика на страната. Докато депутатите спореха дали Народното събрание може да задължи служебния кабинет да придвижи по-бързо присъединяването на България към спорния Съвет за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, камерите уловиха депутата от ГЕРБ Любен Дилов-син, който спокойно бе затворил очи на депутатската банка.

Няколко минути по-късно Дилов-син все пак се включи в разговора и с характерното си чувство за хумор призна, че дебатът му действа приспивно. За да илюстрира позицията си, той разказа кратка история, отговаряща на критиките на "Продължаваме промяната - Демократична България", че бързането е заради санкционирания за корупция от САЩ Делян Пеевски:

"В една демократична детска градина, софийска, завели децата на излет в природата. Изведнъж по горската пътека притичал заек. Всички деца се стъписали - стоят, гледат. Госпожата им казала - "Деца, какво е това, какво мина току-що? Всеки ден говорим за него, песнички за него? Какво е това?". Едно дете се обадило плахо - Госпожо, нима това е Пеевски?" Още: Кабинетът ще сезира КС за Съвета за мир на Тръмп: "Политици търгуват националните интереси" срещу позицията си в "Магнитски"

След шеговития си коментар депутатът предложи и решение - след като по темата така или иначе няма да има бързо решение и ще се намеси и Конституционния съд, дебатът спокойно може да бъде прекратен. Предложението му обаче не срещна подкрепа и дебатите продължават.