"Прокуратурата проверява неудобните по заръка на Пеевски"

Прокуратурата (ще) проверява неудобните за собственото си ръководство и за Делян Пеевски министри по негова поръчка. Това написа във Facebook вицепремиерът и служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов. Повод за коментара му стана съобщение на "ДПС - Ново начало" от вчера, в което се посочва, че санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски е подал сигнал до прокуратурата за предполагаема намеса на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев в работата на професионалния състав на МВР.

В сигнала се твърди още, че Софийската градска прокуратура трябва да провери евентуални връзки и зависимости между Емил Дечев, Теодора Георгиева и Андрей Янкулов. Според съобщението, ако бъдат установени такива обстоятелства, следва да бъдат предприети съответните законови действия. Още: Прокурорите от ВСС бетонираха Борислав Сарафов, чувствали се притиснати

Имената на Янкулов и Дечев се споменават и в друг сигнал на Пеевски, подаден през последните дни до прокуратурата. Той е свързан с твърдения за "лъжливи обвинения", които според него са били изфабрикувани във "фалшив сигнал" от отстранената заради тежки нарушения прокурор Теодора Георгиева.

В публикацията си Янкулов посочва още, че основните политически фактори - с малки изключения - продължават да избягват да се изправят пред основния проблем в правосъдната система. По думите му това е липсата на законност, както и на професионална и обществена легитимност на фактическия главен прокурор, което поставя под съмнение легитимността и на цялата съдебна система.

Той припомня и решенията на Пленума на Висшия съдебен съвет и на Прокурорската колегия по предложението му да бъде избран нов изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов, който заема тази позиция вече близо три години. Още: Тандемът "Борисов-Пеевски" не се е разбрал кой да е следващият: Бивш правосъден министър даде рецептата за Сарафов

Според Янкулов този контекст е важен, за да се разбере значението на "гласа на хората отвътре", които по думите му започват да нарушават "стената на мълчанието" в системата, макар и на неизвестна за тях цена. Той допълва, че без професионална и обществена подкрепа за тези хора промяна в системата трудно би могла да се случи.