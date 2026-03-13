Правителството на Гюров:

"Прокуратурата проверява неудобните по заръка на Пеевски"

13 март 2026, 12:42 часа 250 прочитания 0 коментара
"Прокуратурата проверява неудобните по заръка на Пеевски"

Прокуратурата (ще) проверява неудобните за собственото си ръководство и за Делян Пеевски министри по негова поръчка. Това написа във Facebook вицепремиерът и служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов. Повод за коментара му стана съобщение на "ДПС - Ново начало" от вчера, в което се посочва, че санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски е подал сигнал до прокуратурата за предполагаема намеса на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев в работата на професионалния състав на МВР. 

В сигнала се твърди още, че Софийската градска прокуратура трябва да провери евентуални връзки и зависимости между Емил Дечев, Теодора Георгиева и Андрей Янкулов. Според съобщението, ако бъдат установени такива обстоятелства, следва да бъдат предприети съответните законови действия. Още: Прокурорите от ВСС бетонираха Борислав Сарафов, чувствали се притиснати

Имената на Янкулов и Дечев се споменават и в друг сигнал на Пеевски, подаден през последните дни до прокуратурата. Той е свързан с твърдения за "лъжливи обвинения", които според него са били изфабрикувани във "фалшив сигнал" от отстранената заради тежки нарушения прокурор Теодора Георгиева.

В публикацията си Янкулов посочва още, че основните политически фактори - с малки изключения - продължават да избягват да се изправят пред основния проблем в правосъдната система. По думите му това е липсата на законност, както и на професионална и обществена легитимност на фактическия главен прокурор, което поставя под съмнение легитимността и на цялата съдебна система.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той припомня и решенията на Пленума на Висшия съдебен съвет и на Прокурорската колегия по предложението му да бъде избран нов изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов, който заема тази позиция вече близо три години. Още: Тандемът "Борисов-Пеевски" не се е разбрал кой да е следващият: Бивш правосъден министър даде рецептата за Сарафов

Според Янкулов този контекст е важен, за да се разбере значението на "гласа на хората отвътре", които по думите му започват да нарушават "стената на мълчанието" в системата, макар и на неизвестна за тях цена. Той допълва, че без професионална и обществена подкрепа за тези хора промяна в системата трудно би могла да се случи.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Делян Пеевски Андрей Янкулов
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес