С гласовете на ГЕРБ и ИТН Пеевски прокара решението за Съвета за мир

Народното събрание задължи служебното правителство да внесе проект на закон за ратифициране на присъединяването на България към Съвета за мир – международната инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп. Решението беше прието със 100 гласа "за", 54 "против" и трима въздържали се.

Предложението бе внесено от санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски и получи подкрепата на депутатите от ГЕРБ, ИТН, "ДПС - Ново начало" и независими народни представители. С него парламентът възлага на Министерския съвет да подготви законопроект за ратификация на споразумението за присъединяване на България към новата международна организация.

Присъединяването на страната към Съвета за мир беше подписано още на 22 януари от тогавашния премиер Росен Желязков по време на посещение в Давос. Документът обаче така и не беше внесен за ратификация в парламента, което остави неясно какви конкретни ангажименти поема България с него. Още: Дебатът за Съвета за мир приспа Любен Дилов-син

Самият Пеевски, който рядко се появява в пленарната зала, дойде специално за гласуването. Предложението му беше придвижено бързо през парламента – в рамките на два дни – след като първоначалният опит да бъде разгледано в комисията по външна политика се провали поради липса на кворум. Впоследствие текстовете бяха разгледани и одобрени в комисията по отбрана.

При окончателното гласуване в пленарната зала решението беше подкрепено от 55 депутати от ГЕРБ, 27 от "ДПС - Ново начало", 13 от "Има такъв народ" и петима независими народни представители. Срещу него гласуваха депутати от "Продължаваме промяната - Демократична България", "Възраждане", "Величие" и част от БСП.

Критиците на решението предупредиха, че парламентът изземва правомощия на изпълнителната власт и че присъединяването към новата международна структура може да постави страната в сложна международна ситуация. Според тях Народното събрание няма право да задължава служебно правителство да предприема подобни действия.

Служебният премиер Андрей Гюров даде знак, че кабинетът може да оспори решението пред Конституционния съд. По думите му има утвърдена практика, че парламентът не може да вменява конкретни действия на служебно правителство. Още: Кабинетът ще сезира КС за Съвета за мир на Тръмп: "Политици търгуват националните интереси" срещу позицията си в "Магнитски"

"По отношение на Съвета за мир виждаме вече, че политическите партии навлизат в предизборна кампания и определени политици се опитват да търгуват националните интереси срещу своята позиция в списъка "Магнитски". Но има много ясна практика на Конституционния съд, че Народното събрание не може да вменява действия на служебното правителство", заяви той.

Дебатът

Дебатът в парламента премина при остри политически спорове. Част от управляващото мнозинство защити инициативата, като подчерта значението на стратегическото партньорство със САЩ. Според поддръжниците на предложението Съветът за мир може да бъде нова международна платформа за решаване на конфликти.

От "Продължаваме промяната - Демократична България" обаче изразиха опасения, че организацията може да се окаже структура с неясен статут и че присъединяването към нея може да създаде противоречия с международните ангажименти на България. Те поставиха под въпрос и самата процедура, по която страната е била присъединена към инициативата. Още: Атлантизъм та дрънка: Пеевски ни тика при Тръмп, докато ЕС отчита, че той отслабва Европа

В крайна сметка съпротивата срещу предложението на Пеевски остана предимно на ниво изказвания. При самото гласуване значителна част от депутатите отсъстваха от залата, което на практика улесни приемането на решението.

Сред отсъстващите имаше представители на почти всички парламентарни групи. Пълно отсъствие беше отчетено от страна на АПС, а голяма част от депутатите на БСП, МЕЧ и "Величие" също не участваха във вота. Липсващи депутати имаше и от ПП-ДБ, както и от "Възраждане".