"Нелепи са": Борисов говори за гаф във външната политика (ВИДЕО)

"Нелепи са и това е поредният им гаф. Излагат ни, защото реакциите в Европа са видни, а и самите хора от "Прогресивна България" не знаят как да го обяснят това. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите във връзка с казуса с Декларацията от Киев. Припомняме, че първоначално Радев обяви, че страната ни няма да я подписва, а впоследствие излезе информация, че сме я подкрепили, но външният министър отрече да я е подписвала.

Борисов обясни, че на такива форуми никой не минава с един лист да събира подписи, а който е изрично против уведомява предварително и бива изваждан от списъка.

Той определи ситуацията като "шикалкавене с две политики", като според него едната за балъците в България.

"Тази полотика едно да говориш навънка, друго да правиш вътре в държавата, рано или късно дори и обслужващите журналисти ще започне да им става неудобно от това. Това е в момента ситуацията. Или си там или не си там. Севтът е разделен", категоричен е Борисов.

Борисов коментира и визитата на САЩ на вътрешния министър Иван Демерджиев, като припомин, че снимките на Желязков с Доналд Тръмп са били нещо лошо. "Сега отишъл там и седи - ето тука -някъде, страшна новина", възмути се Борисов. ОЩЕ: "Нищо не сме подписвали, създава се изкуствена криза": Външният министър обясни за Киевската декларация и намекна, че България може да се върне, ако желае

Договорът с "Боташ": Ако е хубав защо се радвате, че е замразен

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира и протокола с "Боташ", който се замразява споразумението за 15 месеца.

В тази връзка той обърна внимание, че години наред сме слушали колко е изгоден и замразяването му за 15 месеца на изгоден договор се представя за успех. "Ако е хубав, защо се радвате, че е замразен?", попита още Борисов.

"Вие представяте ли си павителство на ГЕРБ и да не сме ви дали протокола? И да шикалкавим, че той е някакъв секретен. Кое му е секретното? След 15 месеца няма ли да стане явен? Защо не ви го показват?", попита още Борисов.

Бюдетът: Управляващите да си носят кръста

Борисов бе попитан и за бюджета. "Когато фактите говорят и боговете мълчат. Ако ми кажете някой освен хората от правителството да са казали една положителна дума за този бюджет, дори няма значение какво казва опозицията", добави още лидерът.

Според него управляващите поемат своя кръст и си го носят.

Той напомни, че трите негови правителства са правили бюджети на излишък, като според него тези оправдания със старите не минават. ОЩЕ: Деница Сачева: Първият бюджет на държавата в евро няма визия за бъдещето