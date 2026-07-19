"Нищо не сме подписвали, създава се изкуствена криза": Външният министър обясни за Киевската декларация и намекна, че България може да се върне, ако желае

"Има опит да се създаде усещане за криза в ситуация, в която такава няма. В Киев никой нищо не е подписвал. За "Коалицията на желаещите" не е поеман какъвто и да било ангажимент за участие на България. Смисълът на тази коалиция е след евентуално подписване на споразумение с Русия за край на войната". Това заяви външният министър Велислава Петрова-Чамова пред Нова телевизия. Още: Външният министър: За първи път България не следва някакви инструкции на други посолства (ВИДЕО)

"Коалиция на желаещите" или "Коалиция на нежелаещите"?

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По думите ѝ "Коалицията на желаещите" има много широка формулировка, в която има редица послания и всяка една държава може да реши в кое да участва и в кое не. "Позицията беше ясно изразена от премиера Румен Радев - България няма да участва в "Коалицията на желаещите", коментира външният министър.

Според нея в този формат на коалицията не присъстват всички 35 държави. "В момента България може да има ключова роля за енергийната сигурност на Украйна. Ясно е, че всички искат мир. Това, за което може да работят България и Европа, е помощ за Украйна, икономическо влияние на Русия да седне на масата на преговорите и дипломацията", посочи Велислава Петрова.

Тя смята, че истинският смисъл на "Коалицията на желаещите" е тогава, когато има мирно споразумение и трябва да се дадат териториални гаранции на Украйна.

Велислава Петрова подчерта, че към момента България не може да дава военна помощ на Украйна. "Има държави, които не са членове на ЕС, но водят активен диалог с Русия и в същото време участват в "Коалицията на желаещите". Има и държави, които не са участвали в коалицията, но бяха в Киев - като например Сърбия. Това не е нищо нетипично, защото всяка държава сама за себе си решава в какво, къде и кога да се включи", поясни още веднъж Чамова.

Тя е на мнение, че въпреки, че България не е подписала Киевската деклатация, винаги може да се върне обратно в "Коалицията на желаещите".

Велислава Петрова посочи, че това, което се случи в Европа е, че българските резерви към коалицията са били приети. "Няма нищо ненормално в това България да дефинира къде иска да участва и къде не. В момента има една партия и външна политика, която фокусира българския интерес, който не се съобразява спрямо Русия и Украйна", заяви външният министър.

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