Крим е на Украйна: Министър на Радев се обърна срещу него по един от големите геополитически спорове

Външният министър Велислава Петрова-Чамова внесе яснота по един от големите геополитически и външнополитически спорове - чий е Крим? Тя се затрудни на въпроса на водещата на Нова телевизия Лора Инджова - чий е Крим? Тя обясни първо, че ако не се говори за нарушение на международното право - Крим е на Украйна, но ако се говори за нарушение на международното право - на Русия. Първият отговор обаче е пряко противоположен на твърденията на премиера и бивш президент Румен Радев, че Крим е руски, който като държавен глава твърдеше точно това. Още: The ​​Economist: Украинските удари превръщат Крим в ахилесовата пета на Русия

Как се стигна до тезата на Радев?

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Припомняме, че по време на предизборен дебат преди балотажа за първия му мандат през ноември 2021 г., Радев заявява: „Крим е руски. В момента чий е? Руски е“. Това изказване предизвиква остра международна реакция, особено от страна на Украйна и редица западни партньори.

В свои по-късни медийни изяви държавният глава отстоява позицията си, като подчертава, че тя е продиктувана от реалната ситуация на терен. Според него е наивно да се смята, че Русия доброволно би се отказала от полуострова, а игнорирането на този факт носи риск за сигурността в Европа.

Тезата продължава да бъде обект на горещи полемики на българската политическа сцена. От „Демократична България“ и други евроатлантически формации позицията често е определяна като „национално предателство“, докато самият Радев я защитава като прагматична, защитаваща националния интерес и целяща избягване на военна ескалация.

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