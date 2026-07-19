Николай Денков: Радев все още не осъзнава достатъчно, че Русия трябва да бъде принудена да се откаже

Премиерът Румен Радев все още не осъзнава достатъчно, че всеки агресор, включително Русия, трябва да бъде принуден да се откаже от агресията си. Това каза в предаването „120 минути“ по бТВ Николай Денков, бивш министър - председател и депутат от „Продължаваме промяната“. По думите му има разнобой между това, което каза премиерът в Париж и декларацията, на която стои името на външния министър Велислава Петрова в Киев.

„Единствено може да се обсъжда защо го има, дали някой е направил грешка или става дума за опит на едните да се каже едно, а на другите друго, за да са щастливи всички“.

Какво сме видели от управляващите?

„Днес се навършват точно 3 месеца, откакто „Прогресивна България“ спечели изборите. За това време видяхме много често точно такъв разнобой между това, което се казва, и това, което се върши“, посочи Денков.

Според него е важно къде действително се разминават позициите на президента и на външния министър по същество.

Той поясни, че когато има двустранни спогодби и споразумения, те се подписват от двете страни. „Това става пред камерите и всички го виждат. Но когато става дума за многостранен формат, каквата беше срещата в Анкара на НАТО, срещата в Париж и след това тази в Киев, държавите предварително получават текстовете, които ще се обсъждат“.

Денков обясни, че се изпращат предварително какви възражения биха имали държавите, а след това те се заявяват и на място, така че да е ясно защо не е съгласен. По думите му това е направил президентът Вучич в Киев.

„Това, което външният ни министър каза, е, че текстът предварително е бил обсъден на Министерски съвет. Така че няма как някой да се прави, че не знае за какво става дума. Вероятно са се надявали, че ще мине така между капките“, смята Денков. ОЩЕ: "Нелепи са": Борисов говори за гаф във външната политика (ВИДЕО)