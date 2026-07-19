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Митов: Лявото правителство в България се бори с левия екстремизъм в САЩ (ВИДЕО)

19 юли 2026, 15:53 часа 347 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Митов: Лявото правителство в България се бори с левия екстремизъм в САЩ (ВИДЕО)

В България имаме ляво правителство, съставено от наследници на бившата ДС и комунисти, които се борят с левия екстремизъм в САЩ. Това каза заместник-председателят на ГЕРБ Даниел Митов във връзка с визитата на вътрешния министър Иван Демерджиев в САЩ. Митов обясни, че по същество конференцията, в която участва Демерджиев, е конференция за борба с левия екстремизъм и засилващата се тенденция за ляв екстремизъм.

По думите му в САЩ имат приина да правят тази конференция.

"Те казват следното: и левия и десния екстремизъм особено в демократичните общества, са финансирани отвън.Тук трябва да разберем откъде идва финансирането. От години знаем и това е писано в доклади на ЕК и САЩ имат документи по въпроса, че авторитарните режими, включая Кремъл, имат за цел да разделят демократичните общества", обясни Митов.

Според него е много инетерсно дали Демерджиев ще постави задача на МВР да започне да изследва тези финансови потоци и да освети някои от тях, ако българските служби имат такъв потенциал.

Все едно ГЕРБ да се бори срещу партиите от ЕНП

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Лидерът на ГЕРБ добави, че това е все едно на конференция "Алтернатива за Германия" да отиде Дани Митов да се бори с европейските народни партии "Крайнодесните да направят конференция и Дани Митов да отиде да слуша и да участва как срещу ЕНП, (бел. ред от която е и ГЕРБ), партиите трябва да се борят. ОЩЕ: "Има данни и за федерални престъпления": Демерджиев информира САЩ за заобикаляне на санкциите по закона "Магнитски" у нас

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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