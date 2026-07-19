Божанов: За президент имаме дълг към избиратели, не към партийни централи

"За президент имаме дълг към избиратели, не към партийни централи", каза съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в интервю за “Неделя 150” по БНР във връзка с президентските избори. Според Божанов това, което най-много ще обслужи президентска кандидатура на “Прогресивна България”, е срещу тях да има кандидатура на сглобката. "Това демонизирано понятие да бъде отново представено на президентските избори", смята още Божанов.

Според него тогава хората ще си кажат, че между Радев и сглобката ще изберат кандидата на бившия президент.

"Това е така, защото европейското и евроатлантическото пространство беше частично узурпирано от партии, които го използваха за параван на брутални корупционни схеми, за абсолютно завладяване на институциите и превръщането им кухи структури, които разпъват чадъри и слагат дела на трупчета. И затова е несъстоятелно да се твърди, че това пространство трябва да излъчи общ кандидат за президент - няма такова пространство. Но това се отнася за партиите, за ГЕРБ и други присъдружни, за избирателите не се отнася. Много избиратели на ГЕРБ автентично се притесняват от геополитическите действия на настоящата власт, на които също не им харесват корупционните практики - към тези избиратели имаме дълг, към партийни централи дълг нямаме", добави още Божанов. ОЩЕ: "И божествена двойка да излезе - няма да спечели": Борисов е скептичен за президентския вот

"Многопластовата външна политика""

"Ако многопластовата външна политика е да се говорят на различни хора различни неща, включително едните да се лъжат, може би можем да я наричаме многопластова", обясни той в контекста на казуса с Декларацията от Киев.

Той обясни, че тя не се подписва, но това е съзнателна заблуда, защото очевидно България се е присъединила.

"Защото ако не се беше присъединила, нямаше да я има в списъка със страните по декларацията. Както е направил сръбският президент Александър Вучич. Той обяви - аз не се присъединих, т.е. възразил е и съответно Сърбия не е в списъка. България не е възразила, съответно е подкрепила декларацията", добави Божанов.

Според него не се разбира каква е политиката на България, защото както казва народът - от два стола винаги оставаш на земята.

"Но по-големият проблем не е че, действаме шизофренично, разфокусирано и неясно, а че пропускаме възможностите да участваме на достатъчно ранен етап във важните формати, които да определят архитектурата за сигурност в Европа", смята още Божанов. ОЩЕ: Целта е русофилският вот: Мирчев обясни поведението на Радев за Украйна с президентските избори

ДБ иска КСНС

Според "Демократична България" стратегически решения за отбрана и сигурност и за стратегически инвестиции, не могат да бъдат правени на тъмно.

"Не знаем например заявките и договорките по “Боташ”, добави Божанов и подчерта,че Радев като президент е свиквал КСНС два пъти - един път за Северна Македония, другия за вейповете.

"Илияна Йотова не го е свиквала нито веднъж, а по закон трябва минимум веднъж на 3 месеца. От управляващите чуваме за засилени китайски инвестиции. Но те не са безплатни, в един момент се превръщат в геополитическо оръжие - Черна гора за малко да фалира", добави още Божанов. Според него също е странно твърдението на премиера за тактическия ядрен удар.

"Редовно някой от говорителите на Кремъл излиза с такива заплахи. Но ако премиерът Радев има информация от службите за това, която не е просто за отвличане на вниманието, а е сериозна, тя също трябва да бъде обсъдена именно на КСНС. Изобщо, има твърде много натрупани стратегически важни теми, които да се обсъдят на този съвет", смята още Божанов. ОЩЕ: Противоречие часове след думите на Радев: България подписа Киевската декларация в подкрепа на Украйна