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Шишков разформирова цялата дирекция “Обществени поръчки” в МРРБ

19 юли 2026, 11:42 часа 805 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Шишков разформирова цялата дирекция “Обществени поръчки” в МРРБ

Регионалният министър Иван Шишков ще разформирова цялата дирекция “Обществени поръчки” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Дирекцията няма да съществува повече, а функциите ѝ ще бъдат поети от дирекция “Правна”, предаде БНР, цитирайки в. "Сега". По данни на в. "Сега" общо 39 щата се съкращават в регионалното министерство, като това съставлява 6% от щатната численост на персонала. Промените в правилника на МРРБ са мотивирани с нуждата от по-добро регламентиране на дейностите на отделни дирекции, както и със заложеното 10% намаляване на разходите за персонал в проектобюджет 2026. Още: "Защо не го направиха, когато управляваха?": Шишков отговори на искането на ПП и ДБ за бетонни мантинели

Промени в МРРБ

Снимка: МРРБ

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В момента дирекция “Обществени поръчки” на МРРБ е с численост 15 щата. Министерството не се явява толкова голям възложител на поръчки, макар че под шапката му се разплащат милиарди - и по линия на програма “Развитие на регионите”, и по линия на пътищата. При пътищата възложител е АПИ, а при регионалната програма повечето поръчки се обявяват от самите бенефициенти.

Според мотивите на предложените промени дирекция “Обществени поръчки” се припокрива като дейност с функциите на дирекция “Правна” и съществуването на две отделни структури само затруднява и забавя съгласуването и работата по процедурите. С цел по-добра организация двете дирекции се сливат в една и вместо 41 щатни бройки за тези функции, остават 35 или оптимизация с 6 щатни бройки. Не е ясно дали този подход - на сливане на правна дирекция и дирекция “Обществени поръчки”, ще бъде възприет и от други министерства.

Щатният състав на МРРБ се намалява от 627 на 588 бройки. Орязването в политическия кабинет на министъра е само с 1 щат - от 13 на 12 бройки, като съветниците в него стават 7 вместо 8. Общата администрация се намалява от 146 на 128 бройки, специализираната - от 443 на 424 бройки.

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МРРБ обществени поръчки Иван Шишков
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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