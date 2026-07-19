Кабинетът "Радев":

Атанас Пеканов не вижда скандал в позицията на МВнР за "Коалицията на желаещите"

19 юли 2026, 9:44 часа 317 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Атанас Пеканов не вижда скандал в позицията на МВнР за "Коалицията на желаещите"

"Няма скандал - България помага на Украйна с каквото може, но тъй като сега държава няма възможност, правителството на Румен Радев не може  да помогне на украинската държава финансово и с военна помощ. Трябва да се спре бруталната и идиотска война на Русия срещу Украйна". Това заяви вицепремиерът в правителството на Румен Радев - Атанас Пеканов пред БНТ. Още: Твърди ли България, че Украйна лъже за Киевската декларация? Кабинетът и външно мълчат пред въпроси на Actualno

Няма нищо страшно България да защитава националния интерес

Снимка: Getty images

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Той посочи, че няма нищо страшно в това България да има позиция, която да защитава българския национален интерес. 

"Позиция на премиера, въпреки истерията, която чуваме по медиите, в крайна сметка 45% от хората, които са гласували за президента – премиера Радев, малко или много споделят тази негова позиция за Украйна. Защото неговата позиция по тази тема, че трябва да сме балансирани, че трябва да помагаме и по-скоро да се търси успокояване на този конфликт", добави Пеканов.

Той посочи, че за да се спре агресията и бруталната война на Русия – да, трябва да бъде направено колкото се може по-скоро, но от друга страна подходът, който са приели европейските лидери от години не дава резултати. "И президентът, а сега премиер, го казва от години. И очевидно мнозинството българи са се съгласили с това, за да му гласуват доверие – неговата позиция винаги е била такава", подчерта Пеканов.

По думите му, България има глас в Европейския съюз, но през годините не го е използвала и не го е защитавала. 

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"Виждаме през последните седмици, имаше много въпроси преди един месец – ужас, сега ще блокираме санкциите – не, ние казахме какво мислим, това беше отразено, другите държави ни чуха и тези санкции нямаше да обърнат войната. Едва ли санкционирането на патриарха щеше да доведе Путин до преосмисляне на това, което прави. В крайна сметка щеше само да нажежи още повече обстановката по религиозна линия. И в този смисъл нашето мнение се наложи. Няма нищо лошо дори да наложиш вето", коментира още Атанас Пеканов. 

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Украйна Русия Румен Радев Атанас Пеканов коалиция на желаещите
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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