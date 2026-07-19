Мирчев: България явно прави завой на Изток

"България явно прави завой на Изток и това е факт", заяви лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев в предаването "На фокус с Лора Крумова" по Нова телевизия. Според него от тази гледна точка винаги, когато има подобна заявка, е нормално да има КНС при президента. Според него има някакви твърдения на някакви хора, че България гледала на Запад. "Само че гледаме действията. България досега беше в Коалицията на желаещите", добави още Мирчев.

Каква е целта на Радев?

"Целта на Румен Радев е тази сложна амалгама от избиратели той да опита да ги задържи. Не може да има послания към едните: "отиваме към Путин", към другите: "отиваме на Запад" и всички хда са доволни. Ефектът е, че западните ни партньори виждат, че България е ненадежден съюзник", смята още Мирчев.

Президентските избори

Според него на президентските избори трябва да се избере проевропейски президент.

"Ние не сме в ЕНП все още и така една от индикациите са, че не всички, които са част от ЕНП ще се съгласят "Да, България" да бъде вътре. Голямата картина е по-различна. След това управление с Пеевски, в ГЕРБ нямаше равносметка, нямаше поемане на отговорност", добави още Мирчев.

Той заяви, че "Да, България" нямат съмнение къде са Борисов и Пеевски, не мислят, че е удачно да се опаковат в странен предизборен популизъм.

Относно кандидатуратана Андрей Гюров, Мирчев заяви, че той още не е обявил дали ще се кандидатира или не. "От една страна е, че процесът при нас е доста напреднал и ще има адекватни действия. От друга страна Андрей Гюров, Дечев и Кандев бяха хората, които за първи път от много време показаха, че България може да има честни избори", добави още Мирчев.

Според него Румен Радев и Бойко Борисов не са готови, защото не са обявили кандидатите си. ОЩЕ: Божанов: За президент имаме дълг към избиратели, не към партийни централи