"И божествена двойка да излезе - няма да спечели": Борисов е скептичен за президентския вот

"От сега мога да ви кажа, че божествена двойка да излезе срещу тази комбинация - пняма да спечели", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите. Той визира последната промяна в Изборния кодекс на първо четене, според която и МВР ще участва в процеса по сертифицирана на машините за гласуване. "Само в Русия федералната служба за безопасността отговаря за изборите. Сега ще го прави МВР", каза още той и прогнозира от сега, че ромският вот ще е изцяло за "Прогресивна България".

В контекста на евентуално обединение на десните за президентските избори, Борисов отбеляза, че всеки се изкаже в полза на своята партия.

"Най-правилно е всяка партия да си изкара кандидатпрезидеантска двойка, но сега ситуацията е различна", смята още той.

Комплимент за Асен Василев

Лидерът на ГЕРБ направи и комплимент на Асен Василев, като отбеляза, че е бил единственият, който го е защитавал като финансов министър в сглобката.

"ДБ-ата изобщо не го харесваха, не го искаха", каза Борисов, но посочи, че със всичките си страннсости е искал в социалната сфера да се дават пари.

"Аз тогава го подкрепях, защото и събираемостта беше голяма и можеше да построим стадиони и пътища и всичко останали, но винаги сме били под три процента", добави още Борисов.

Джобът на българина

Според него българинът обаче все повече по джоба си разбира колко обеднява. "И сега като се върнат от море, още повече ще разберат. Те сравняват, Гърция, еврозона, цени по-ниски от България. Защо? Кой го допусна?", попита още Борисов. ОЩЕ: Асен Василев: Протести ще има или за този, или за следващия бюджет