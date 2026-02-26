Нова съдебна реформа - с Румен Радев ли ще е? Отговор от бившия правосъден министър Надежда Йорданова

"Това състояние е абсолютно нетърпимо. Ще работим за избор на нов ВСС по нови правила - да има ясна проверка, че тези хора имат интегритет (високи професионални и нравствени качества)". Това заяви бившият правосъден министър и настоящ депутат от ПП-ДБ Надежда Йорданова. Под нови правила тя визира следното - как (и от кого) да се номират кандидати за членове на ВСС, как да се проверява професионалното им минало с цел и морална оценка.

Йорданова коментира темата след въпрос на водещия на сутрешния блок на БНТ Симеон Иванов дали ПП-ДБ ще работи след изборите с Румен Радев, за да има нов ВСС. Нейният отговор не даде категорична яснота - да или не.

Същевременно тя припомни, че сегашната структура на ВСС е наследство от 2015 година, изготвено от ГЕРБ и минало в парламента с помощта на АБВ на Георги Първанов. Затова Христо Иванов тогава си подаде оставката като правосъден министър - той предупреди колко вредно е такова разпределение на квотите във ВСС - ОЩЕ: "Историческият компромис" за съдебната реформа доведе до оставката на Христо Иванов

Формулата, която предложихме за съдебна реформа, щеше да работи. Но Конституционният съд не я прие и я ограничи - аз мисля, че беше грешка, каза Йорданова и не се съгласи, че за такава реформа трябвало Велико народно събрание. Припомняме, че част от промените касаеха властта на главния прокурор - именно те паднаха - ОЩЕ: Конституционният съд реши: Съдебната реформа е противоконституционна