Войната в Украйна:

Нова съдебна реформа - с Румен Радев ли ще е? Отговор от бившия правосъден министър Надежда Йорданова

26 февруари 2026, 8:03 часа 360 прочитания 0 коментара
Нова съдебна реформа - с Румен Радев ли ще е? Отговор от бившия правосъден министър Надежда Йорданова

"Това състояние е абсолютно нетърпимо. Ще работим за избор на нов ВСС по нови правила - да има ясна проверка, че тези хора имат интегритет (високи професионални и нравствени качества)". Това заяви бившият правосъден министър и настоящ депутат от ПП-ДБ Надежда Йорданова. Под нови правила тя визира следното - как (и от кого) да се номират кандидати за членове на ВСС, как да се проверява професионалното им минало с цел и морална оценка.

Йорданова коментира темата след въпрос на водещия на сутрешния блок на БНТ Симеон Иванов дали ПП-ДБ ще работи след изборите с Румен Радев, за да има нов ВСС. Нейният отговор не даде категорична яснота - да или не.

Същевременно тя припомни, че сегашната структура на ВСС е наследство от 2015 година, изготвено от ГЕРБ и минало в парламента с помощта на АБВ на Георги Първанов. Затова Христо Иванов тогава си подаде оставката като правосъден министър - той предупреди колко вредно е такова разпределение на квотите във ВСС - ОЩЕ: "Историческият компромис" за съдебната реформа доведе до оставката на Христо Иванов

Формулата, която предложихме за съдебна реформа, щеше да работи. Но Конституционният съд не я прие и я ограничи - аз мисля, че беше грешка, каза Йорданова и не се съгласи, че за такава реформа трябвало Велико народно събрание. Припомняме, че част от промените касаеха властта на главния прокурор - именно те паднаха - ОЩЕ: Конституционният съд реши: Съдебната реформа е противоконституционна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
ВСС главен прокурор съдебна реформа Румен Радев Надежда Йорданова
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес