Проблем на летището в Атина изправи на нокти авиодиспечърите

19 февруари 2026, 16:19 часа 300 прочитания 0 коментара
Асоциацията на гръцките авиодиспечери разкри в четвъртък, че нейните служители са загубили контакт с радар, използван за управление на въздушния трафик около международното летище в Атина, предаде гръцкото издание Kathimerini. Повредата е засегнала честотите, използвани от Athens Approach, звено за контрол на въздушното движение, отговорно за управлението на самолети, летящи до и от летището.

Не се уточнява колко дълго е продължил проблемът, но авиодиспечерите са останали само с един радар от трите, които нормално би трябвало да работят.

Те не са имали резервни честоти след като преносът на данни до и от хълма Мерента, където се намира радарът, е бил прекъснат, съобщи асоциацията, добавяйки, че подобен инцидент е нарушил работата им миналия август. 

Единствената предпазна мярка, която е проработила, са били авиодиспечерите, които за пореден път са се сблъскали с неизправно оборудване и са успели да насочат самолета към безопасно кацане. 

Персоналът ще предприеме „всички необходими мерки, включително намаляване на капацитета“, за да защити безопасността на пътниците.

Не се случва за първи път

Неизправността в четвъртък идва малко повече от месец, след като гръцките власти наредиха затварянето на цялото въздушно пространство на страната след пълния срив на радиочестотите.

Аварията тогава блокира хиляди пътници и доведе до практически застой на летищата в цяла Гърция за няколко часа.

Инцидентът все още се разследва, като авиодиспечерите посочват остаряла инфраструктура.

„Това не е първият път, когато връзката за данни с хълма Мерента се проваля, което излага на показ администрацията на Гражданската авиация и компетентните директори още повече, тъй като това е повторение на същия проблем, който възникна преди месеци и за който Гражданската авиация увери, че няма да се повтори“, заяви асоциацията. ОЩЕ: Военни и киберслужби ще разследват проблемите с полетите в Гърция

 

Атина летище Гърция радиочестота
