19 февруари 2026, 16:16 часа 316 прочитания 0 коментара
Милиони дози: Украйна с най-мощния удар срещу наркобизнеса от много години

Националната полиция на Украйна е ликвидирала международен канал за трафик на наркотици в мащабна операция под името "Рубикон". Това е най-мощният удар върху наркобизнеса за последните години, заяви началникът на Националната полиция на страната Иван Вихивски. Извършени са над 500 обиска в 21 области на Украйна. Ликвидирани са 34 нарколаборатории и 74 склада за наркотици, посочи той на страницата си във Facebook на 19 февруари. 

Унищожен е пълният цикъл на незаконно производство и продажба на синтетични наркотици - от контрабандата от страни от ЕС до мащабното онлайн разпространение чрез пазари, анонимни платформи и месинджъри, поясни още Вихивски. 

"В рамките на международното взаимодействие, съвместно с Европол и Централното бюро за разследвания на полицията на Република Полша, е проведен синхронен етап от операцията, който позволи блокирането на трансграничните канали за трафик на наркотици", пише още той. 

Снимка: Национална полиция на Украйна

Приблизителният месечен производствен капацитет на тази инфраструктура е бил над 700 кг наркотични продукти, като очакваните печалби достигат стотици милиони гривни.

До момента обвиняеми са 123-ма души.

Елена Страхилова
