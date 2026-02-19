Холивудски актьор за малко да се откаже от кариерата си, но една случайност променя всичко

Джейсън Бейтман е постигнал огромен успех във филмовата индустрия, участвайки в филми като "Juno", "Hancock" и "Up in the Air", но всъщност актьорът е бил готов да напусне Холивуд в ранна възраст. Въпреки признанието, което получил още в 20-те си години, Джейсън усещал, че кариерата му не е стабилна и за кратко бил решен да загърби Холивуд.

Говорейки пред "The Hollywood Reporter", Джейсън обясни: "Щях да си купя малко кафене в някой малък град в Западна Европа, да науча езика и да си направя приятели сред местните жители."

"Звучи толкова глупаво, но щях да се разхождам с малка престилка и да седя на всяка маса и просто да водя тих, малък живот", допълни още той и се обзалага, че би обикнал този сюжет за живота си.

Финансовото му състояние се променя в началото на 2000-те, когато е избран за "Arrested Development" - хитов комедиен сериал. След поредица от успехи във филми и телевизията, Джейсън сега вярва, че е в пика на силите си. "Ако не бяха някои от онези моменти на несигурност в кариерата ми, не знам дали щях да съм толкова добър в грижата за тези възможности. Но съм виждал и усещал какво е да нямаш много перспективи, и това те държи гладен."

Бейтман започва кариерата си като детски актьор, участвайки в телевизионни предавания като "Little House on the Prairie", и винаги се е опитвал да се дистанцира от миналото си. Той обясни и за страховете си и вътрешната си борба: "Все още чувствам, че се опитвам да не бъда провал като детски актьор. Все още се опитвам да изляза напред."

Първи стъпки към киното

През 2025 година Джейсън Бейтман разкри, че непредвидено посещение на кастинг е променило живота му. Актьорът призна, че не е планирал кариера в развлекателната индустрия, докато не се появила възможността.

"Един ден един наш съсед отиваше на кастинг, приятел на баща ми. И той ме видя навън, докато миех колата на баща ми с него. Беше горещ ден и той каза: "Искаш ли да дойдеш с мен на този кастинг?", разказва Джейсън пред "CBS News", цитиран от "Female First".

Бейтмън веднага се съгласява. "Така че отидох с него просто да видя кастинга, когато бях на 10. Те търсеха дете за ролята на сина в проекта, за който той се явяваше. Той кандидатстваше за ролята на бащата. И ме взе настрана с малък откъс от сценария, за да провери дали съм добър актьор. Той каза: "Научи тези реплики и кажи, че си тук, за да четеш за сина, и че не си в списъка за повикване. Просто кажи, че трябва да е някаква грешка."

Това била първата стъпка на Бейтман към холивудското кино.