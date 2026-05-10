Залезът на "Дума": Вестникът на социалистите спира да излиза

10 май 2026, 9:57 часа 556 прочитания 1 коментар
Снимка: Интернет
Датата 1 май 2026 г. ще остане в историята на българската журналистика не само като Ден на труда, но и като деня, в който един от най-дълголетните и влиятелни вестници на прехода – „Дума“, се сбогува със своите читатели на хартия. С кратко, но емоционално обръщение в социалните мрежи и сайта си, редакцията обяви края на печатната ера за изданието.

„Времето се променя и налага необходимостта от трансформации. „Дума“ се променя и става електронно издание, но ще продължи да работи за вас и за свободата, справедливостта и солидарността“, гласи съобщението, което затваря страницата на хартиеното тяло, но обещава нов живот в дигиталния свят.

Икономическата примка и дигиталният преход

Макар официалната версия да акцентира върху модерната трансформация, в медийните среди публична тайна са сериозните финансови затруднения, пред които е изправено изданието. Рязкото поскъпване на хартията, разходите за печат и все по-трудният път на разпространението до крайния читател направиха поддържането на ежедневник икономически непосилно.

Преминаването към изцяло електронен формат е логична стъпка в епохата на дигитализацията, но за „Дума“ това е и болезнен разрив с традиционната му аудитория, голяма част от която остава вярна на хартиения носител.

Наследството на Стефан Продев

Историята на „Дума“ започва през бурния април на 1990 г. Негов идеолог и първи главен редактор е легендарният журналист и публицист Стефан Продев. Под неговото ръководство вестникът се превърна в основен орган на Българската социалистическа партия (БСП).

През 90-те години на XX век „Дума“ беше трибуна на най-висока проба публицистика, привличайки едни от най-острите пера и най-дълбоките мислители на лявото пространство. За мнозина вестникът беше не просто източник на информация, а кауза, която отстояваше идеалите за социална справедливост.

Години на турбуленции

Пътят на изданието през десетилетията далеч не беше лесен. „Дума“ премина през множество кризи, спирания и възраждания. През 1998 г. вестникът спря за кратко, преди да бъде възстановен от Димитър Иванов. По-късно издаването му бе поето от бизнесмена Петър Манджуков, преди в крайна сметка собствеността да се върне директно в ръцете на партията.

Всяка политическа промяна в ръководството на БСП се отразяваше и върху редакционната политика, което водеше до вътрешни сътресения и напускане на ключови журналисти.

Какво следва?

С преустановяването на печатната версия „Дума“ се изправя пред ново предизвикателство – да се докаже в конкурентната среда на онлайн медиите, където скоростта е водеща, а вниманието на читателя е кратко. Редакцията е категорична, че ценностите на вестника остават непроменени.

Дали обаче дигиталният формат ще успее да запази тежестта на словото, с което Продев изгради авторитета на „Дума“, предстои да разберем.

Мартин Стоянов Редактор
