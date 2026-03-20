Пеевски беснее, след като премиерът разкри врътката за "Съвета за мир" и "Магнитски"

Санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски меко казано не остана доволен от думите на служебния премиер Андрей Гюров пред "Евронюз", че присъединяването на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп е "решение на един олигарх" и не отразява политическия консенсус в страната.

"Би било преувеличено да се каже, че това е позицията на България. Това не беше въпрос на международна политика – това беше личен въпрос на един олигарх, който е санкциониран по Глобалния закон "Магнитски", допълни той, визирайки Пеевски. Според него подписването на този договор е свързано с желанието на лидера на ДПС да се спаси от санкциите, наложени му от САЩ и Великобритания. "Не мисля, че това ще проработи. Това, което е изненадващо, за съжаление, е влиянието на един олигарх в някои партии“, добави Гюров. Още: Любомир Кючуков: Присъединяването ни към Съвета за мир на Тръмп е глупост (ВИДЕО)

Реакцията на Пеевски

"Сламеният премиер и марионетното служебно правителство на Сорос не могат да решават бъдещето на България", реагира в прессъобщение Пеевски. "Напомням на този човек, че сигурността и бъдещето на България не може да бъде личен избор, прищявка или инат, та да решава той подобни стратегически въпроси и теми", казва още той. Още: “Резилът е за цялата нация“: Радан Кънев за решението на НС за Съвета за мир

По думите му има решение на редовното правителство за участие на България в Съвета за мир и решение на Народното събрание, с което се задължава правителството да внесе документа за ратификация в парламента. "Толкова!", пише Пеевски.