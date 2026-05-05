Скандал в съблекалнята на Реал Мадрид - Рюдигер влезе в конфликт със съотборник

Защитникът на Реал Мадрид Антонио Рюдигер е имал конфликт със свой съотборник, съобщава The Athletic във вторник. През април германецът се е скарал с друг футболист от първия състав на "белите" в съблекалнята на тренировъчния терен на 15-кратния клубен шампион на Европа. Самият Рюдигер е инициирал конфликта, пояснява The Athletic.

Рюдигер конфронтирал играч от първия отбор на Реал

След това Антонио Рюдигер се е извинил за поведението си. Миналия петък той покани съотборниците си и техните семейства на вечеря. Столичани, които са водени от временния треньор Алваро Арбелоа, са на 11 точки зад лидера в класирането Барселона и ще завършат сезона без трофей.

Още: “Ел Класико ще реши титлата! И като всички дадохме победа за тях, пак няма да стане“: Прогнози “В мишената“ (ВИДЕО)

Рюдигер премина в Реал Мадрид през 2022 година. Той вече има над 100 мача за клуба. Преди да заиграе на "Бернабеу", защитникът бе футболист на Челси в периода 2017 - 2022 г.

Още: Напрежение в Реал Мадрид: Арбелоа реагира остро на атаките срещу Мбапе