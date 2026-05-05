05 май 2026, 20:57 часа 473 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Юрий Асланов: Отсъствието на Румен Радев от консултациите не бива да се натоварва с особени знаци

Политическите консултации при държавния глава Илияна Йотова протекоха бързо, без конкретика и с ясно изразени предизборни послания, заяви социологът Юрий Асланов в коментар за актуалната политическа ситуация и очакваното съставяне на нов кабинет. По повод отсъствието на Румен Радев от част от политическите консултации, Асланов призова да не се правят излишни интерпретации. „Не, не бива да се натоварва с особени знаци. Това са консултации“, коментира социологът. Той допълни, че ролите на политическите лидери се променят след изборите и е рано за категорични изводи.

Според него срещите при президента са протекли формално и без реални политически ангажименти – политическите сили са говорили по-скоро към собствените си избиратели, отколкото в рамките на реален диалог за управление.

Като пример за изявени позиции той посочи остри политически лозунги, включително теми като съдебна реформа, еврото и санкциите срещу Русия и махането на охраната на Делян Пеевски. По думите му тези позиции не са били подкрепени с конкретни управленски планове.

Асланов подчерта, че политическата ситуация след изборите е неочаквана дори за победителите: „Смятам, че големият проблем е, че резултатите от изборите изненадаха всички. Той (Румен Радев) не очакваше да носи самостоятелна отговорност, поред мен“, смята социологът.

Асланов определи ситуацията като динамична и все още неясна. Социологът коментира и нарастващото обществено напрежение около новата власт: „Натискът вече е огромен, очакванията са нетърпеливи“.

В заключение Асланов даде висока оценка на работата на служебното правителство. „Смятам, че служебния кабинет с основната си задача се справи блестящо“, заяви той, визирайки организацията на изборите.

Елін Димитров Редактор
