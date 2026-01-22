Въпреки бойкота на ЕС: Желязков вкара България в Съвета за мир на Тръмп (ВИДЕО)

България се включи в инициативата "Съвет за мир", лансирана от американския президент Доналд Тръмп, на фона на отказа на водещи държави от Европейския съюз да подкрепят проекта. Поканата до София е била отправена чрез президента Румен Радев, чийто отговор е останал предпазлив и без ясен ангажимент. Въпреки това премиерът в оставка Росен Желязков се появи тази сутрин на Световния икономически форум в Давос, с което на практика потвърди участието на страната ни в новата структура. Единствените страни-членки на Европейския съюз в организацията са България и Унгария на Виктор Орбан.

Самосиндикално решение

С този ход България се нарежда сред държавите-съучредителки на формацията, която неофициално вече е определяна като "ООН-2" заради заявените амбиции да поеме част от функциите на съществуващата световна организация. Българското членство е със срок от три години, без задължение за вноска от 1 млрд долара, каквато се предвижда за постоянните членове. Ръководител на "Съвета за мир" ще бъде Доналд Тръмп.

Към момента няма публична информация за решение на Министерския съвет или на Народното събрание, с което официално да е одобрено присъединяването на България. Вчера правителството е приело "поверителен акт", за който се предполага, че е свързан именно с участието в инициативата на Тръмп. Още: Мелони: В Съвета за мир има неща, несъвместими с италианската конституция

Съвета за мир...с Путин

Общо 19 държави вече са заявили присъединяване - Аржентина, Бахрейн, Армения, Азербайджан, България, Унгария, Индонезия, Йордания, Казахстан, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудитска Арабия, Турция, Мароко, Обединените арабски емирства, Узбекистан и Монголия. Беларус и Израел също са декларирали намерение да се включат, а руският диктатор Владимир Путин съобщи, че Москва все още обмисля решението си, въпреки, че Тръмп вече се похвали, че е приел.

В същото време Франция, Великобритания, Германия и Украйна - съответно чрез Еманюел Макрон, Киър Стармър, Фридрих Мерц и Володимир Зеленски - както и редица други европейски държави, отказаха участие в "Съвета за мир".

"Вие сте лидери на нации - в повечето случаи много популярни лидери, в някои случаи по-малко - но такъв е животът", заяви Тръмп, обръщайки се към Желязков и останалите държавни представители. Още: "Абсурден спор": Нейнски с коментар за поканата до Радев за Давос

"Днес светът е по-богат, по-безопасен и много по-мирен, отколкото беше само преди една година. Ние потушихме всички онези пожари; много хора, включително и аз, дори не знаеха, че някои от тези войни изобщо се водят. За нас беше голямо удоволствие да успеем да спрем войната, която беше започнала между Индия и Пакистан - и двете нации с ядрено оръжие. За мен беше огромна чест, когато министър-председателят на Пакистан каза, че президентът Тръмп е спасил 10 - а може би дори 20 - милиона живота, като я е спрял точно навреме. Щяха да се случат много лоши неща", каза американският президент при откриването на форума.

Тръмп посочи, че работи и за деескалация на напрежението между Египет и Етиопия. "Беше построена язовирна стена и водата вече не тече така, както трябва. Когато мисля за Египет, мисля за Нил — и мисля за Нил, пълен с вода", заяви той. Още: Ето кои държави ще се присъединят към предложения от Тръмп Съвет за мир

"Осигурих ангажименти от практически всички съюзници в НАТО да увеличат разходите си за отбрана на пет процента от БВП - всички, освен Испания. Не знам какво се случва с Испания. Защо не биха го направили? Искат да се возят безплатно, предполагам? Ще трябва да проведем разговор с Испания", каза още Тръмп.

