"Пушечно месо" за фронта: Лондон удари руските мрежи за трафик на мигранти

05 май 2026, 13:58 часа 651 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Великобритания обяви, че ще санкционира 35 руски физически и юридически лица, занимаващи се с набирането на мигранти в уязвимо положение, за да се сражават в редиците на руската армия в Украйна или да работят в заводите за дронове. Британското Външно министерство обяви, че 17 от тези лица и организации ще бъдат включени в черния списък на Лондон, тъй като са свързани с мрежи за трафик на хора, които улесняват пътуването на лица с цел "използването им като пушечно месо на фронта". 

Останалите 18 лица са свързани с програма, използваща "подвеждащи практики", за да бъдат набирани хора, основно от Камерун, за работа в производството на дронове. 

"Практиката да се експлоатират уязвими хора, за да се подпомогне провалящата се незаконна война на Русия в Украйна е варварска", подчерта държавният министър на Великобритания за Европа, Северна Америка и отвъдморските територии Стивън Даути, цитиран от Ройтерс.

