Монтана пропиля два гола аванс в гостуването си на Берое и вече гледа смело към Втора лига

Монтана допусна чутовна издънка при гостуването си на Берое в мач от 33-ия кръг на Първа лига и е на крачка от изпадане във второто ниво на българския футбол. Двубоят, който бе от Трета група на родния шампионат, завърши при резултат 2:2. Гостите от Огоста водеха с два гола до почивката, но след това допуснаха домакините да изравнят и да ги засилят към Втора лига.

Монтана водеше с 2:0 на почивката

Монтана стартира ударно срещата и поведе още в 7-ата минута. След лошо изчистване от защитата на Берое, топката попадна в Александър Тодоров с мощен удар и рикошет матира Артур Мота. В средата на първото полувреме гостите стигнаха до втори гол. В негов автор се превърна Борис Димитров, който от воле прати топката в мрежата на домакините от Берое.

Изравняваме 2-2 срещу Монтана. Само Берое! 💚 - We draw 2-2 against Montana. Only Beroe! 💚 Posted by PFC Beroe Stara Zagora on Tuesday, May 5, 2026

През второто полувреме Берое се върна в мача

След почивката Берое вдигна оборотите и върна едно попадение още в 47-ата минута. Исмаел Ферер стреля от разстояние, като вратарят на Монтана Марсио Роса подходи лековато към ситуацията и позволи на домакините да отбележат. Заралии успяха да изравнят в 63-ата минута. Стражът на Монтана отново допусна грешка, която бе наказана от Факундо Алкоркон, който оформи крайното 2:2.

Класирането в Първа лига

След равенството Берое събра 30 точки и заема 12-то място във временното класиране в Първа лига. Заралии водят с два пункта пред Септември, който в момента заема позицията, даваща право на бараж за влизане/оставане в елита. Столичани обаче са с мач пасив спрямо старозагорци. Монтана пък са последни с 22 точки – на 4 зад 15-ия Добруджа.

