Да помогнем за възстановяването на Дияна

Дияна Мирославова Миронова е тежко ранена при катастрофата, случила се на 12.04.2026 при с. Мездрея, общ. Берковица, област Монтана. В инцидента загиват нейната сестра и дядо. Дияна е студентка по рехабилитация 3 година в МУ, София, Факултет по. обществено здраве" Проф. д-р Цекомир Воденичаров дмн". В момента тя все още се намира в централна реанимация в болница "Пирогов". Момичето е с множество счупвания на долна челюст и гръбначни прешлени, двете ключици, тазобедрените кости.

Помощ за Боян

Операции

Досега са извършен следните операции:

1. Операция на долна челюст - заплатени са фактури за титаниев винт /фактура 8000010787/ 1325,28 евро и фактура за мини плака/ фактура7000065200/ 828,29 евро

2. Операция на тазобедрените кости пакет за тазобедрена хирургия /фактура 7000065170/ - 3788,68 евро и фактура за допълнителни винтове/, фактура 8000010833/ 1176 евро.

3. Операция на лявата ключица.

Общата сума, която е платена от семейството, като доплащане към НЗОК и без здравна каса е 7117,80 евро. Предстоят още разходи за рехабилитация и възстановителни процедури. Семейството се нуждае от подкрепа в този тежък момент и се обръща към всеки, който има желание и възможност да помогне.

Помощ

Банкова сметка

Банка ДСК

BG60STSA93000020007685

BIC STSABGSF

Телефон за контакт - братът на Дияна - Георги Миланов, (0883210066/georgimilanov@gmail.bg).

