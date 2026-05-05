Доклади за Зеленски: Над 300 млн. долара щети в Туапсе, разруха в Чебоксари и Кириши. Турция представи своя междуконтинентална балистична ракета (ВИДЕО)

Над 300 млн. долара са щетите по пристанищната инфраструктура и рафинерията на "Роснефт" в Туапсе след ударите с украински далекобойни дронове, нанесени през април и на 1 май, 2026 година. Това съобщава украинският генщаб.

Отчети пред Зеленски за свършеното тази нощ

Отделно, украинският президент Володимир Зеленски съобщи следното в профилите си в социалните мрежи: "Получих доклади от началника на Генералния щаб Андрий Хнатов и секретаря на Съвета за национална сигурност и сигурност Рустем Умеров.

Генерал Хнатов докладва за нашите отбранителни действия и дълбоките удари на Украйна през последния ден – има добри резултати. Благодаря на Отбранителните сили, на всички наши воини и на производителите – на всички, участващи в удари на далечни разстояния. Ще продължим да увеличаваме силата си".

На този фон Reuters съобщи, че ударената тази нощ втора най-голяма руска рафинерия (КИНЕФ в Ленинградска област) е спряла работа.

"Рустем Умеров предостави подробен доклад за изпълнението на нашите неотдавнашни споразумения за сигурност и икономика в Близкия изток и региона на Персийския залив. Напредваме по план. Отделно работим по стратегическата сделка за дронове с Европейския съюз. Предния ден обсъдихме това подробно с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Разработваме план, който ще помогне за укрепване на отбраната на Европа и ще обхване всички ключови елементи на сигурността", добави Зеленски.

Турция обогатява арсенала си

Междувременно, Турция представя първата си междуконтинентална балистична ракета на изложението SAHA 2026 в Истанбул. Центърът за научноизследователска и развойна дейност на турското министерство на отбраната представи ракетата на име "Йълдъръмхан". Тя е с обхват 6000 км, има скорост на движение между 9 и 25 маха в различните фази на полет, снабдена е и с 4 двигателя.

• Fuel: Nitrogen Tetroxide (N₂O₄) — Clash Report (@clashreport) May 5, 2026