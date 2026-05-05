Ден на загубата за Русия: И ТЕЦ-ът в Оренбург пламна, а Зеленски потвърди атаки с ракети "Фламинго" (ВИДЕО)

В деня, в който беше обявена ракетна тревога в поне 18 региона на Руската федерация, а Украйна изстреля ракети "Фламинго" по военни обекти на територията на държавата агресор, беше съобщено и за пожар в близост до топлоелектрическата централа „Сакмарская“ в Оренбург. Пожарните екипи се придвижиха спешно към мястото на инцидента, като все още се оценяват последствията и причините за случилото се.

Украински мониторингови канали споделят снимки и видеа от града, които показват гъст облак черен дим, издигащ се от района на ТЕЦ-а.

A fire was reported near the Sakmarskaya thermal power plant in Orenburg, Russia. Fire crews were urgently moving to the scene, with the consequences still being assessed. #Russia pic.twitter.com/WBw13MEomt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 5, 2026

По-рано бе ударен военният завод „ВНИИР-Прогрес“ в Чебоксари, столицата на автономна република Чувашия. Това предприятие произвежда антени „Комета“ за руската армия, които предпазват дроновете от украинските системи за електронна война.

Под атака е попаднала и една от най-големите нефтопреработвателни рафинерии в Русия – „Киришинефтеоргсинтез“ в Кириши, Ленинградска област. Това бе потвърдено от Службата за сигурност на Украйна (СБУ). „Бяха засегнати три блока, отговарящи за първичното рафиниране на нефт. Пожарът продължава. В нефтената помпена станция беше повреден резервоар за съхранение на нефтопродукти“, съобщи СБУ. Този нефтопреработвателен завод е един от трите най-големи в Русия с капацитет от 20-21 милиона тона нефт годишно. Предприятието осигурява повече от 6% от общия капацитет за нефтопреработка в страната. Помпената станция е едно от ключовите съоръжения, осигуряващи доставките на нефт и нефтопродукти за износ през пристанището в Приморск.

Зеленски потвърди: Украйна е атакувала Русия с ракети "Фламинго"

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски потвърди нападенията с далекобойни ракети "Фламинго" местно производство срещу Руската федерация през нощта на 4 срещу 5 май. "Нашите далекобойни удари продължават напълно справедливо да действат в отговор на руските удари", аргументира се той.

"Миналата нощ бяха изстреляни крилати ракети F-5 "Фламинго" в рамките на операция „Дълбок удар“ на Въоръжените сили срещу няколко вражески цели, по-специално срещу обекти от военнопромишления комплекс в Чебоксари ("ВНИИР-Прогрес", бел. ред.). Украинските „Фламинго“ преодоляха разстояние от над 1500 километра. В поразеното военно производство се произвеждаха системи за релейна защита, автоматика и нисковолтова апаратура. Заводът доставяше навигационни елементи за руския Военноморски флот, ракетостроителната промишленост, авиацията и бронетехниката. Всичко това, което руснаците използват във войната срещу нас – срещу Украйна. Русия трябва да сложи край на войната си и да премине към реална дипломация. Ние направихме нашето предложение. Слава на Украйна!", написа Зеленски в социалните мрежи.

Що се отнася до ударите в Чебоксари, където атаката не беше една, а имаше серия от нападения, Следственият комитет на Русия съобщи, че украинската атака е довела до „загинали и ранени“ хора. Въпреки това ведомството не предостави конкретни данни. По-рано беше съобщено, че броят на жертвите при атаката в Чебоксари е нараснал до най-малко 12, а според прокремълския Telegram канал Baza двама души са загинали и още 34 са ранени.

Според украинския мониторингов канал Supernova+ цели шест ракети „Фламинго“ са били изстреляни срещу "ВНИИР-Прогрес" в Чебоксари.

Край двореца на Путин в Геленджик също гори нещо

На всичкото отгоре - украински мониторингови канали публикуваха снимки и видеа, на които се вижда пожар някъде в морето около Геленджик. Това е черноморски курортен град в Краснодарския край, където се намира дворецът на диктатора Владимир Путин, осветлен в едно от най-известните разследвания на вече покойния опозиционер Алексей Навални.

Твърди се, че пожарът е видим от Новоросийск.

