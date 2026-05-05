Президентът Йотова обяви кога ще връчи мандата за съставяне на правителство на "Прогресивна България"

Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17:00 часа. Това заяви по време на изявление след днешните консултации президентът Илияна Йотова. „Имам уверението на първата политическа сила „Прогресивна България“, че ще дойдат с изпълнен мандат. Надявам се, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден, а от следващата седмица ще заработи новото българско правителство“, обясни тя.

По думите на президента консултациите са били много съдържателни. „Всички парламентарни групи са с вече готови законодателни програми. Надяваме се Народното събрание да почне на бързи обороти още от следващата седмица“. „Най-важните приоритети са общи. Такова беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година, бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала, бюджет, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Едновременно с това всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и всички социални плащания ще бъдат изпълнени както досега“, обясни Йотова.

По думите ѝ вторият приоритет безспорно е реформата в съдебната система. „Подходите са най-различни, но общо е становището, че най-важната стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет. Трябва да се проведе избор на новите членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии“.

По отношение на бюджета всички бяха обединени около това, че трябва да направим и невъзможното България да получи плащанията по Плана за възстановяване, защото това ще бъде най-голямата гаранция, че бюджетът ще работи“, смята президентът. „Надявам се, че днешните пожелания и гледни точки ще бъдат една добра дискусия в Народното събрание. Надявам се, че ще имаме нормализиране на политическия диалог както вътре в парламента, така и в отделните институции“, пожела Йотова.

Във вторник президентът проведе консултациите с парламентарните сили в рамките на един ден преди връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Срещите се проведоха в сградата на президентската институция и бяха с всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание.