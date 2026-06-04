Пеевски предлага пълна забрана на елекртическите тротинетки

За пълна забрана на електрическите тротинетски на територията на страната настояват от партията на Делян Пеевски и внасят радикални промени в Закона за движение по пътищата (ЗДвП). Той предвижда пълно отпадане на режима за движение на тротинетки както по пътищата, отворени за обществено ползване, така и в паркове, градини, площади, детски площадки и всички зони, предназначени за пешеходци.

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От ДПС - Ново начало напомнят, че още миналата година са иницирали и внесли редица мерки, с които да се гарантира безопасността на деца и пешеходци, включително и задължи кметовете и общинските съвети да въведат строг административен контрол за тротинетките. "Но тези законодателни предложения бяха отхвърлени в Народното събрание, заради частно - партийни интереси или неглижиране на проблема", се казва с въобщението им до медиите.

От партията смятат, че е налице трайна тенденция на нарушения, извършвани от водачи на електрически тротинетки в пешеходни пространства, паркове, площади и зони с интензивно присъствие на деца, възрастни хора и лица с увреждания.

В мотивите на законопроекта вносителите подчертават, че независимо от многократните законодателни изменения през последните години, статистиката и обществените нагласи показват, че въведеният регулаторен модел не функционира ефективно.

Заради това в законопроекта се предвижда отпадане на режима за движение на индивидуалните електрически превозни средства по пътищата, отворени за обществено ползване, както и в паркове, градини, детски площадки и зони, предназначени за пешеходци.