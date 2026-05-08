Строги мерки: Ако искате да вземете тротинетката на детето на почивката в Гърция, помислете пак

Сериозни законодателни промени подготвя Гърция, за да въведе забрана за движение с тротинетки на непълнолетни лица.

Гръцкият министър по защита на гражданите съобщи в свое изявление, че се работи усилено по нови правила за движение на електрическите скутери. След смъртен случай с 13-годишно дете и множество непълнолетни, настанени в болница в тежко състояние, правителството в Гърция е решено да въведе строги мерки за карането на тротинетки.

"Не може тротинетките да се карат по пътищата от деца и ученици, които не спазват правилата", подчерта министър Хрисохоидис.

Още: Нови изисквания за електрическите тротинетки – регистрационни номера и регистър

Санкции и за децата, и за родителите

Така, според новите правила, движението на тротинетки по пътищата ще е забранено. Те ще могат да се движат само по алеи, паркове, пешеходни зони и площади. В момента децата се движат в интензивния градски трафик след автомобили, което представлява голяма опасност за тях.

Източник: БГНЕС

Планираните промени предвиждат много строги санкции не само за децата, които карат скутери по пътищата, но и тежки глоби за родители, допуснали такова безотговорно поведение, предаде БНР.

Новият закон изцяло ще забрани на децата да се придвижват до училище с тротинетки.

Още: Забрана на електрически тротинетки и скутери, за да се изготвят правила как да се ползват: Пример от Балканите

Властта в Гърция е категорична, че целта не е да се отнемат тротинетките от децата, а да се осигури безопасност на движението с тях.

Пътната полиция в Гърция е събрала само за седмица глоби за каране на мотори и тротинетки без каска в размер на 450 000 евро.