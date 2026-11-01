"Подкрепата на ГЕРБ беше проформа": Асен Василев каза какво не достигна на Гюров да спечели (ВИДЕО)

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев заяви, че Андрей Гюров почти е удвоил резултата си от първия тур на президентските избори, но не очаква да успее да обърне крайния резултат. Според първоначалните данни от екзитполовете кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев води с около 8-9 процентни пункта пред Гюров и Георги Кандев.

"Ако предварителните резултати са верни, това, което виждаме, е почти удвояване на резултата на Андрей Гюров от първия тур. Нека да изчакаме окончателните резултати. По-близък ще бъде резултатът му до този на Йотова, но не очаквам обрат", коментира Василев.

Според него основният проблем на кампанията е била недостатъчната мобилизация на избирателите. Той обърна внимание, че дори отчетената активност от около 30% е сред най-ниските в историята. ,Още: "България връчи пълната власт на една политическа сила": Дебатът и "Възраждане" върнали русофилския вот при Йотова

"Това, което не достигна в кампанията, е достатъчно голяма мобилизация. Дори 30% е сред най-ниските активности, които сме виждали", посочи лидерът на ПП.

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Василев коментира и поведението на избирателите на ГЕРБ и ДПС. По думите му броят на гласувалите от ГЕРБ е останал почти непроменен спрямо първия тур, докато до урните са отишли около една трета от избирателите на ДПС.

"Колкото хора от ГЕРБ гласуваха на първия тур, толкова гласуваха и на втория. Що се отнася до ДПС, за които ни проглушиха ушите последните няколко дни, се видя, че са излезли 1/3 от избирателите им. От тях малко над 1/2 са гласували за Гюров и 40% - за Йотова. Тези гласове не са решаващи нито за единия, нито за другия кандидат", заяви той.

Лидерът на ПП определи подкрепата на ГЕРБ за кандидатпрезидентската двойка на Йотова като формална. Още: Свой мандат: Ясно е кога Йотова ще встъпи в длъжност

Василев коментира и политическите послания от вота, като определи резултата като "червен картон" за управляващите.

"Тези избори са червен картон, че правителството не се справя", заяви той.

По думите му "Продължаваме промяната" ще продължи да следва собствен политически и икономически курс, като сред основните приоритети на партията остава защитата на доходите на българските граждани.