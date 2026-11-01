"Разбирам, че вече се канят да ни разстрелват": Гласове от културата и бизнеса разочаровани, че сме "народ-стадо"

Представители на българската култура и бизнес изразяват разочарованието си от изборните резултати и победата на Илияна Йотова.

"През целия ми ученически живот от 3 до 7 клас в класната ни стая, под радиоточката, имаше табло с образа на Георги Димитров (съветски гражданин!) и думите му “Дружбата ни със Съветския съюз е тъй жизнено необходима, както слънцето и въздуха за всяко живо същество.”. Това са думи на национален предател, които аз помня до днес, защото стояха пред очите ми по 6 часа на ден! А думите на Елин Пелин, на Смирненски с “Цветарка”, на Захари Стоянов, бяха встрани. Не пред очите ни. Беше важно онова за съветския съюз, не за родината", написа писателката Мария Касимова-Моасе.

"Това се случва и днес. Аз съм истински разочарована от моя народ. Не вярвах, че не е български. Не вярвах, че не е смел и не е разсъдлив. Не вярвах, че не се снишава, защото наведената главица сабя не я сече. Днес е ден на Будителите. В онова време думите им стояха встрани, за да отворят място за думите на подчиненито, страха и пропагандата. Разбирам, че вече се канят да ни разстрелват. Казал го колегата карбовски, в чийто свободен дух едно време се кълняхме. Но ето в какво се превръщат героите понякога. Още едно нещо, за което да ми е мъчно. Хайде, колега, взимай пистолета и идвай да стреляш! Вече ти отива. Но каквото и да правите, думите ви никога няма да останат запомнени. Защото Будителите са първо добри хора. Обединители, аристократи по дух, възпитани, умни. За тях е днешният празник. Не е за вас", добави тя.

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"Най-сериозният извод от тези избори, е че 70% от българите са абдикирали от държавата. Не се сърдя на комунистите и русофилите за избора им - те толкова си могат. "Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate". Сърдя се на всички тия, които не осъзнават че гадостите, които ни се случват, са резултат от тяхната пасивност и незаинтересованост. Да не участваш в раздаването на власт в държавата си, е избор. Само че след тоя избор, ще търпиш и няма да мрънкаш. И да знаете - това са точно хората, които държат замърсено и покрито с боклуци всяко късче от българската земя. Щото не им дреме", коментира певецът, композитор, актьор и автор на текстове Тодор Георгиев.

"Това е народ, който си заслужава съдбата! Народ, на който децата живеят на Запад, но този народ още страда от Стокхолмски синдром по Изтока. Народ, който иска промяна, но си избира хора, които половин век са се вклинили във властта под всякаква форма. Народ, който го домързя да иде да гласува, но няма да го домързи да псува пред телевизора. И вечният въпрос - кога ще се оправим? НИКОГА!!! Защото сте с робски мислене, национални комплекси и изключително ограничена обща култура. Защото сме народ-стадо, което само чака някой спасител, вместо да се вземе в ръце и поне да симулира, че си изпълнява частичка от обществения дълг. А за останалите, които са малцинство - мислете за План Б!", категорична е предприемачът Вергиния Накова.

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