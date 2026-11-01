Тагарев предупреди за последици за България в ЕС и НАТО след победата на Йотова

Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев предупреди, че ако предварителните резултати от президентския балотаж се потвърдят, това ще означава, че политиката на всяване на страх, разделение и манипулиране на общественото мнение продължава да има успех в България. Той коментира пред Нова телевизия първите данни от екзитполовете, според които Илияна Йотова печели срещу Андрей Гюров.

Тагарев подчерта, че предпочита да изчака окончателните резултати, но определи отчетената от социологическите агенции разлика като съществена. По думите му подобен развой би имал негативни последици за международния авторитет на страната и позициите ѝ в Европа и НАТО, както и за икономическото развитие и гражданските свободи.

"Ако се запази този резултат, това показва, че в България да се всява страх, да се разделят българите, да се манипулира общественото мнение - работи", заяви бившият министър. Още: "Подкрепата на ГЕРБ беше проформа": Асен Василев каза какво не достигна на Гюров да спечели (ВИДЕО)

Той отправи критики и към Илияна Йотова, като заяви, че тя не е демонстрирала самостоятелна позиция, различна от тази на бившия президент и настоящ премиер Румен Радев.

<img src="https://public.flourish.studio/visualisation/30687412/thumbnail" mce_src="https://public.flourish.studio/visualisation/30687412/thumbnail" width="100%" alt="chart visualization" />

"Госпожа Йотова в нито един момент не е показала, че може да изрази мнение, което е различно от това на бившия президент и сега премиер господин Радев", коментира Тагарев.

Според него посланието, че Йотова ще бъде "президент на мира", е част от кампания, изградена върху страховете от война. Той определи връзката между нея и Радев като неразривна.

"Те са като сиамски близнаци, вързани двете", заяви бившият министър. Още: "България връчи пълната власт на една политическа сила": Дебатът и "Възраждане" върнали русофилския вот при Йотова

Тагарев направи паралел и с управлението на Виктор Орбан в Унгария, припомняйки, че на Европейския съюз са били необходими около десет години, за да започне да блокира европейски средства заради действията на унгарското правителство. По думите му сега ЕС разполага с механизми за подобни мерки, които могат да засегнат и България, ако страната продължи да блокира общи европейски решения, свързани с бъдещето и сигурността на континента.

Бившият министър определи като "напълно неадекватна" и реакцията на българското правителство след нападенията срещу търговски кораби в Черно море. Според него страната се доближава до ситуация на руска блокада, поради което призова премиера да предприеме реални действия.