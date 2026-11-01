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Радев може да не изкара пълен мандат: Каракачанов със съвет към премиера

01 ноември 2026, 21:11 часа 1127 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радев може да не изкара пълен мандат: Каракачанов със съвет към премиера

Ако Румен Радев и "Прогресивна България" не си направят сериозен анализ за спада на гласове на формацията му след президентските избори, според лидера на ВМРО-БНД и бивш министър на отбраната Красимир Каракачанов правителството може да не изкара пълен мандат. Този съвет той отправи към министър-председателя и лидер на първата политическа сила Румен Радев от ефира на БНТ в изборното студио на националната телевизия. 

Думите му бяха и в контекста на рекордно ниската избирателна активност и спада на гласове на "Прогресивна България" в сравнение с предходните парламентарни избори, което много анализатори разчетоха като жълт картон за властта и кабинета. ОЩЕ: "Сънят на обществата ражда диктатури": Първи реакции на изборните резултати, млади експерти обмислят емиграция

Защо Гюров е загубил?

Каракачанов беше част от Инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, като той направи прочит и на загубата на Андрей Гюров в ефира на изборното студио на БНТ. 

Според него дебатът между кандидат-президентите Илияна Йотова и Андрей Гюров определено е имал значение за вота. 

По думите му Андрей Гюров е имал пищови и е изглеждал като ученичка. Красимир Каракачанов обясни, че визира листчетата, от които си е гледал кандидатът по време на дебата. ОЩЕ: Паралелно преброяване: 20% е разликата между Йотова и Гюров

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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