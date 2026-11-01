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“Въпрос на вкус, както казало кучето": Георг Георгиев след първите екзитполове

01 ноември 2026, 20:58 часа 1107 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
“Въпрос на вкус, както казало кучето": Георг Георгиев след първите екзитполове

"Като гражданин, мога да твърдя, че изглежда и цените са си нормални и дроновете са добре дошли. “Въпрос на вкус”, както казало кучето". Това написа в социалната мрежа "Фейсбук" бившият външен министър и депутат от ГЕРБ-СДС Георг Георгиев след първите екзитполове, които дават преднина на кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев пред Андрей Гюров и Георги Кандев.

Според данните на "Мяра" към 19:00 часа Йотова получава 51.1% от гласовете, докато за Гюров са гласували 44.6% от избирателите. С опцията "Не подкрепям никого" са отбелязали вота си 4.3% от отишлите до урните.

Екзитполът на "Маркет линкс" към 19:00 часа също отчита преднина за Йотова - 50.7% срещу 44% за Андрей Гюров.

 


ГЕРБ не издихнаха кандидат

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Припомняме, че ГЕРБ не издигнаха кандидат за президент на тези избори, като обявиха, че непоискана подкрепа няма да дадат на никого. 

"Аз съм десен човек и лидер на най-голямата дясна партия. Има моменти, когато дори да е трудно и да имаш много забележки, трябва да гледаш напред. С Андрей Гюров във външнополитически план имаме еднакво разбиране. Гражданинът Гюров поиска публично подкрепа от всички граждани на България и аз като гражданин му я дадох", каза Борисов по-рано днес в изборния ден, когато упражни правото си на глас. ОЩЕ: Първи резултати: Йотова води пред Гюров на балотажа (ГРАФИКА)

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ГЕРБ Георг Георгиев президентски избори 2026
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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