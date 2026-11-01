“Въпрос на вкус, както казало кучето": Георг Георгиев след първите екзитполове

"Като гражданин, мога да твърдя, че изглежда и цените са си нормални и дроновете са добре дошли. “Въпрос на вкус”, както казало кучето". Това написа в социалната мрежа "Фейсбук" бившият външен министър и депутат от ГЕРБ-СДС Георг Георгиев след първите екзитполове, които дават преднина на кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев пред Андрей Гюров и Георги Кандев.

Според данните на "Мяра" към 19:00 часа Йотова получава 51.1% от гласовете, докато за Гюров са гласували 44.6% от избирателите. С опцията "Не подкрепям никого" са отбелязали вота си 4.3% от отишлите до урните.

Екзитполът на "Маркет линкс" към 19:00 часа също отчита преднина за Йотова - 50.7% срещу 44% за Андрей Гюров.





ГЕРБ не издихнаха кандидат

Припомняме, че ГЕРБ не издигнаха кандидат за президент на тези избори, като обявиха, че непоискана подкрепа няма да дадат на никого.

"Аз съм десен човек и лидер на най-голямата дясна партия. Има моменти, когато дори да е трудно и да имаш много забележки, трябва да гледаш напред. С Андрей Гюров във външнополитически план имаме еднакво разбиране. Гражданинът Гюров поиска публично подкрепа от всички граждани на България и аз като гражданин му я дадох", каза Борисов по-рано днес в изборния ден, когато упражни правото си на глас. ОЩЕ: Първи резултати: Йотова води пред Гюров на балотажа (ГРАФИКА)