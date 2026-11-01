"Сънят на обществата ражда диктатури": Първи реакции на изборните резултати, млади експерти обмислят емиграция

Илияна Йотова печели президентските избори, но реакциите са противоречиви. Докато нейните привърженици се готвят да празнуват, гласоподавателите, които я считат за грешен избор, изразиха разочарованието си.

"Безразличието и мълчанието на тези, които иначе не искат да има война и дронове, да живеят при путин, връща в пакет точно това, което уж не са искали. Интересно, това страх от позиция ли е, конюнктура ли е, траене да не ти пишат на лични. Сънят на обществата ражда диктатури. Решихме следващите пет години. Скоро децата ще питат къде бяхте на 1 ноември 2026", написа носителят на "Букър" писателят Георги Господинов.

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"Проруски премиер, проруски президент, живи-здрави! Каквото си посееш, това си сърбаш. После да няма плач. На всеки, който си мисли, че в момента в България е лошо - стойте и гледайте", написа д-р Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в Бернския университет.

"За пореден път българинът показа на какво (не) е способен. 4/5 от населението си остана у дома и не упражни правото си на глас. Ако вчера не мислех сериозно за емиграция, днес тази тема става основна. И повярвайте ми, много млади хора споделят мислите ми", написа анестезиолог-реаниматорът Дарислав Николов, едно от лицата на протестите на младите лекари.

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"Тази победа може да се окаже пирова за Йотова и Радев. Защото идва с цената на брутална кампания от неверни твърдения, манипулации, които нанесоха дълбоки рани върху българската демокрация, които няма как просто да бъдат подминати", коментира дипломатът и бивш наш посланик в Русия Илиян Василев.

"Йотова въвлече съпруга си в кампанията нечистоплътно. Дължи отговори за опитите да бъде прикрита истината около комисията по помилванията. Излезе истината. Разпространи твърдението, че Андрей Гюров щял да изпрати български войници в Украйна. Това не са дребни предизборни преувеличения. Това са въпроси за почтеността, политическата отговорност и границите на допустимото в една демократична кампания. Как точно си представя, че ще избегне тези въпроси вече като президент? Президентската институция не е убежище от политическа отговорност. Напротив - тя изисква още по-висока степен на почтеност, прозрачност и отчетност", добави той.

"България излиза от тези избори дълбоко разделена. Йотова може да получи формалната легитимност на изборната победа, но това не означава автоматично, че е спечелила доверието на обществото. Особено при тези проценти на избирателна активност. Възможно е да се окаже първият български президент, който ще бъде подложен на нещо като "обществен импийчмънт" - а ла Янукович, който се опита да открадне европейското бъдеще на своята страна. Ще има публичен натиск, отказ от политическо доверие и настояване да отговаря за действията и думите си. Изборите приключват. Въпросите остават. И отговорите няма да могат да бъдат избегнати с нови лозунги или с позоваване на изборната победа", коментира още Василев.