Тръмп вече се готви демократите да спечелят Конгреса (ВИДЕО)

"Ако това се случи, че стана Г-н Вето. И вероятно в някой момент ще почнем да се договоряме – така става. Няма да е първият път, в който президентът не разчита на Камарата на представителите и/или Сената“. Това обяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за Fox News, визирайки перспективата демократите да спечелят и двете камари на Конгреса след изборите на 3 ноември.

От думите на Тръмп излезе, че той вече изглежда наясно какъв резултат чака републиканците след два дни.

Have fun, Mr. Veto. Trump says he would become “Mr. Veto” if Democrats win control of Congress, promising to block their agenda before potentially negotiating deals later. “I’m not going to let them run it,” he said, adding that divided government would not be unprecedented. #USA https://t.co/TendJgjPwr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 1, 2026

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Главният социологически анализатор на CNN Хари Ентен публикува окончателната си прогноза за междинните избори на 3 ноември. Той прогнозира, че демократите ще спечелят 237 места в Камарата на представителите, а републиканците - 198. В Сената той прогнозира мнозинство от 52 срещу 48 за демократите. Ентен нарича прогноза си най-вероятния според него сценарий и не твърди, че е напълно точен.

Ентен дава на демократите 92% шанс да спечелят Камарата на представителите, което е с 8 пункта повече от прогнозата му от август. Демократите водят в общия вот за Конгреса с около 9 пункта според неговите данни, в сравнение с 5 преди година. Ентен казва, че демократите вероятно трябва да спечелят националния вот за Камарата на представителите с около 4 пункта поради преразпределението на избирателните райони на републиканците.

И още: Ентен дава на демократите 71% шанс да спечелят Сената, което е с 19 пункта повече от август. Републиканците имат мнозинство от 53 срещу 47 сега, така че демократите се нуждаят от нетна печалба от 4 места, за да достигнат 51. Неговата карта обръща Тексас, Канзас, Аляска, Охайо, Северна Каролина и Мейн в полза на демократите. Това се равнява на 53 места на демократите. Ентен казва, че числото 52 срещу 48 е вероятното, защото един от тези щати може да си остане "републикански". Той посочва, че Мейн, Канзас, Айова и Аляска са много близо. "Няма да се изненадам, ако някое от тези места се размени в обратната посока (т.е. за републиканците)", добавя той.

Всичките 435 места в Камарата на представителите и 35 места в Сената (от 100) ще бъдат променени с гласуването на 3 ноември. Републиканците държат 218 места в Камарата на представителите срещу 214 на демократите, с един независим кандидат и две свободни места.

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