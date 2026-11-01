"България връчи пълната власт на една политическа сила": Дебатът и "Възраждане" върнали русофилския вот при Йотова

Дебатът и подкрепата, заявена от "Възраждане", са изиграли ключова роля за изборната победа на Илияна Йотова. Около тази теза се обединиха експерти и наблюдатели.

"Вижда се, че на втори тур Гюров губи с 6-7%, предстои ни да видим защо. Българите избраха президент жена - нещо, което години наред изглеждаше като абсолютна екзотика", заяви журналистът Наталия Димитрова.

"Благодаря на всички избиратели, които излязоха да гласуват и ни подкрепиха. Ще се почерпим с победата тази вечер. Страстите през последните седмици се нажежиха и е време малко да се охладят. Ние трябва да работим заедно за едно българско общество", призова Любослав Костов, част от инициативния комитет на Йотова.

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"Разликата се дължи вероятно на дебата, на който г-жа Йотова се представи изключително убедително", категоричен беше Емил Стоименов, съпредседател на инициативния комитет на двойката Йотова-Вълчев.

Източник: БГНЕС

"Не е само дебатът, имаха голяма роля призивите на политическите лидери. Не просто Костадин Костадинов призова да се гласува за Илияна Йотова и много от русофилския електорат, който беше оттекъл се завърна при нея, но също така подкрепата на Бойко Борисов изигра много двояка роля. Тя обрисува на практика тезата на Румен Радев, че сглобката е факт отново. Подкрепата на Борисов вече оцапва", коментира журналистът Ружа Райчева.

Журналистът Ива Дойчинова посочи, че сега в България ще наблюдаваме опасна концентрация на власт.

"Днес България връчи пълната власт на една политическа сила. Виждаме една двойка - Радев и Йотова, които завземат по-голямата властова площ на България и това е една голяма опасност. Сега съпротивата ще трябва да тръгне накъде отдолу. Странната смесица между демократични подкрепи - това стоеше странно, несърцато и неубедително", заяви тя.

"Крайният резултат от изборите беше определен от избирателите на Възраждане. Това е основният извод след днешния ден. Възраждане вече е незаобиколим фактор в българската политика, и който не се съобразява с това, ще губи избори - дори зад него да стои обединения потенциал на ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС и още няколко по-малки политически формации", заяви от своя страна лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

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