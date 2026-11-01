Първи резултати от вота:

Ще излезем ли от НАТО? Константин Вълков се надява предизборното говорене да си остане само в кампанията

01 ноември 2026, 21:32 часа 640 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ще излезем ли от НАТО? Константин Вълков се надява предизборното говорене да си остане само в кампанията

"Надявам се, че тези неща в стил крадецът вика дръжте крадеца и говоренето "да излезем от НАТО" са част от предизборната кампания. Това каза Константин Вълков от Инициативния комитет на Гюров и Кандев в изборното студио на БНТ. Думите му дойдоха след първите резултати от паралелно преброяване, които дават 20% преднина на Илияна Йотова и Кирил Вълчев през Андрей Гюров и Георги Кандев. 

Вотът, страхът и безразличието

"Силно се надявам, че нашите деца да не ни питат защо не сме отишли да гласуваме на 1 ноември 2026 г. Не съм очаквал, че толкова много страх има в българското общество", каза Вълков и заговори за снишаване и абсолютно безразличие и липса на въудошевление към ключовите теми. 

Според него, ако се очаква обществото да бъде коректив, както е бил президентът, то той след тези избори вече започва да се съмнява. ОЩЕ: Паралелно преброяване: 20% е разликата между Йотова и Гюров

Подкрепата на ДПС

Константин Вълков не се съгласи, че кампанията на Гюров е била кална, защото не е била такава. 

"Не мога да приема, че ДПС и Певески бяха залепени за Андрей Гюров", каза още Вълков. ОЩЕ: "Не ДПС са решили тези избори": Социолог след първите екзитполове на балотажа

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НАТО Константин Вълков президентски избори 2026
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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