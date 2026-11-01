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Паралелно преброяване: 20% е разликата между Йотова и Гюров

01 ноември 2026, 21:02 часа 1082 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС, колаж: Actualno.com
Паралелно преброяване: 20% е разликата между Йотова и Гюров

Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 58.2% от гласовете на втория тур на президентските избори, показват данните на социологическата агенция "Мяра" при 100% паралелно преброяване. За кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев са гласували 38.6% от избирателите. Данните на "Мяра" показват разлика от 19.6 процентни пункта между двете кандидатпрезидентски двойки.

3.2% от участвалите във вота са отбелязали опцията "Не подкрепям никого".

Според 95% паралелно преброяване на "Тренд" Илияна Йотова получава 59% от гласовете срещу 38% за Андрей Гюров. По-рано социологът Евелина Славкова коментира пред NOVA, че данните показват ясно изразена разлика между кандидатите. Още: "Сънят на обществата ражда диктатури": Първи реакции на изборните резултати, млади експерти обмислят емиграция

Според данните на "Алфа Рисърч" при 100% паралелно преброяване Йотова получава 57.4% от гласовете на втория тур на президентските избори. За опонента ѝ Гюров са гласували 39.6% от избирателите. 3% от участвалите във вота са отбелязали опцията "Не подкрепям никого".

По-рано Геновева Петрова от агенцията посочи пред bTV, че разликата между двамата е около 170 000 гласа и според данните не се очаква съществена промяна.

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Илияна Йотова Андрей Гюров президентски избори 2026
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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