Свой мандат: Ясно е кога Йотова ще встъпи в длъжност

Победителят от днешните президентски избори Илияна Йотова ще встъпи в длъжност за свой пълен 5-годишен самостоятелен мандат на 22 януари 2027 г.

До тогава тя трябва да довърши мандата на предходния президент Румен Радев, който вече е премиер на страната.

Ето какви са конституционните стъпки и срокове по процедурата:

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След днешния втори тур на изборите, Централната избирателна комисия (ЦИК) разполага с 3-дневен срок (до 4 ноември 2026 г.), за да обяви окончателните резултати и официалния победител.

Преди официалното поемане на властта, новоизбраният президент и неговият вицепрезидент трябва да положат клетва пред Народното събрание, което по традиция се случва на 19 януари.

Настоящият мандат (който тя довършва след оставката на Румен Радев) изтича в края на деня на 21 януари. Официалната церемония по предаване на властта пред сградата на "Дондуков" 2 и реалното начало на новия мандат ще се състоят на 22 януари 2027 г., следвайки протокола, установен в българската политическа история още от 1992 г.

Източник: БГНЕС

Заместник

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Йотова стана действащ президент на България на 21 януари 2026 г., след като Румен Радев напусна поста предсрочно, за да слезе на политическата сцена.

В началото на 2026 г. Румен Радев обяви, че подава оставка като държавен глава малко преди края на втория си мандат, за да оглави нов политически проект за предстоящите тогава предсрочни парламентарни избори.

Съгласно чл. 97, ал. 3 от Конституцията на Република България, при предсрочно прекратяване на правомощията на президента, неговите функции се поемат от вицепрезидента.

С указ на Конституционния съд правомощията бяха прехвърлени и Йотова встъпи в длъжност, превръщайки се в първата жена президент в историята на България.

Основната ѝ задача в момента е да довърши оставащата част от текущия 5-годишен президентски мандат.